Серебряный призер Олимпийских игр-2010 в спринте Александр Панжинский в интервью Eurosport.ru назвал правильным подход лыжницы Вероники Степановой, которая раскручивает социальные сети, несмотря на критику.

– Что правильнее – победы любят тишину, как говорит Елена Валерьевна Вяльбе, или путь Вероники Степановой, которая активно раскручивается в соцсетях и часто получает за это критику?

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– Вероника Степанова – молодец и правильно делает. Она понимает, что такой вид спорта, как лыжные гонки – не супердолговечный, и нужно пользоваться своей популярностью, своими результатами, именно здесь и сейчас, потому что когда результаты закончатся, она будет не нужна ни одному из спонсоров, не будет интересна работодателям. Если не понимать этого и ждать, что сейчас я выиграю все и ко мне все прибегут просто так, потому что я имею золотую медаль на руках – это большая ошибка. Иностранные спортсмены показывают, как нужно себя вести, тот же Клебо постоянно ведет влог, очень открыт в соцсетях. Вероника – молодец, думаю, ей подсказывают грамотные понимающие люди в этом направлении. Мне нравится ее подход. Плюс это огромная популяризация лыжных гонок, – сказал Панжинский.

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