Олимпийская программа в лыжных гонках стартует в субботу 5 февраля на следующий день после церемонии открытия – женщины пробегут скиатлон. Всего лыжники разыграют 12 комплектов наград в шести женских и мужских дисциплинах, и здесь нет смешанки, как в биатлоне. Но все гораздо сложнее и вариативнее.

Биатлонисты почти весь январь рубились за квоты и не справились, выбив только 5+5. Российские лыжники едут по максимальной – 8+8. Так много спортсменов разрешено заявить из-за специфики разных гонок: спринтерских и дистанционных, классических и коньковых, масс-стартов и разделок. Не запутаться в тонкостях, фаворитах и шансах, если вы включаете лыжи раз в четыре года, поможет гайд Eurosport.ru.

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Скиатлон

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Вы могли слышать старые названия – дуатлон или гонка с переобуванием. Лыжники действительно переобуваются после половины дистанции, когда приходит время сменить классический стиль передвижения на свободный (конек). Универсальные ботинки остаются на ногах, а в боксах спортсменов ждет заранее подготовленная и оставленная сервисменами коньковая пара.

Женщины

Дата: 5 февраля, 10:45 мск

Длина дистанции: 15 км (7,5 классика + 7,5 свободный стиль)

Состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина

Четверка объявлена официально и подтверждена Еленой Вяльбе. Непряева едет на Олимпиаду лидером общего зачета Кубка мира и победительницей «Тур де Ски», имея шансы побороться за несколько медалей. Но на «Туре» не было норвежки Терезы Йохауг – дистанционного лидера олимпийского цикла, победить которую на 15 километрах – практически сенсация. Сложный рельеф дает фору легкой норвежке и шведкам – Фриде Карлссон и Эббе Андерссон.

Для Сориной, Ступак и Рыгалиной отличным результатом станет попадание в десятку. Татьяна теоретически может лучше – на «Туре» она была в топ-3 коньковой гонки с масс-старта. Для Ступак 15-километровая гонка на рельефной трассе выглядит сложной, а средний уровень Рыгалиной, которая перешла в сборную из марафонской серии – объективно второго лыжного эшелона – все-таки не такой высокий, как у претенденток на медали.

Наталья Непряева Фото: Imago

Мужчины

Дата: 6 февраля, 10:00 мск

Длина дистанции: 30 км (15 классика + 15 свободный стиль)

Состав сборной России: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Сергей Устюгов

Вяльбе и один из старших тренеров Олег Перевозчиков решали, стоит ли бежать скиатлон Якимушкину – и лыжник решил сосредоточиться на классической разделке. Поэтому четверка выглядит таким образом. Большунов – действующий чемпион мира в скиатлоне, Спицов на свежачка занял четвертое место на последней Олимпиаде. Устюгов стремительно возвращает лучшую форму, а Червоткин – мастер сольных отрывов.

Олимпийский чемпион скиатлона 2018 года Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус и не выступит на любимой дистанции. В условиях сильной скамейки запасных это вряд ли заметно ослабит сборную Норвегии, но без Крюгера норвежцам станет сложнее отбить атаки Большунова, которому невыгодно ждать финишных разборок. Пожалуй, стартовый скиатлон – лучший шанс Александра на личное золото. Саша обязательно попытается скинуть Клебо – рельеф обоих кругов это позволяет, но будет непросто.

Спринт, свободный стиль

Спринтерская гонка проходит в несколько этапов. Сперва – квалификация с раздельным стартом с интервалом в 15 секунд по полуторакилометровому кругу. По итогам пролога в борьбе остаются 30 лучших, которые сами в зависимости от тактических задач распределяются по пяти четвертьфиналам.

Напрямую в полуфиналы выходят двое лучших из каждого забега, а еще двое добираются с третьих-четвертых мест по времени как лаки-лузеры (могут выйти два третьих места из разных забегов или третье и четвертое из одного). Точно так же формируется финальная шестерка.

Дата: 8 февраля, 11:00 мск – квалификация, 13:30 мск – четвертьфиналы

Ориентировочный состав женской сборной России: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Вероника Степанова

Ориентировочный состав мужской сборной России: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Артем Мальцев

Составы не названы официально, но читаются именно такие варианты. Татьяна Сорина заранее заявила о пропуске личного спринта, поэтому два оставшихся места рядом с лидерами у женщин займут молодые Степанова и Мацокина. Обе не поборются за медали, но спортсменкам будет легче, чем на Кубке мира – каждая команда имеет право выставить всего по четыре человека.

Ступак и Непряевой было бы удобнее на классике: на «Тур де Ски» Наталья выиграла именно классический спринт, Юлия также чаще выкашивала именно классические финиши. Главные фаворитки – шведки Майя Далквист (выиграла четыре спринта в сезоне) и Йонна Сундлинг (действующая чемпионка мира в личном и командном спринтах).

В мужской гонке ситуация схожая. Есть два суперфаворита – норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Валнес, для остальных существует вакантная бронза. Большунов и Терентьев тоже предпочли бы классику, но вернувшемуся в элиту Устюгову отлично подходит свободный стиль – именно с успехов в коньковых спринтах Сергей начинал карьеру. В аналогичной гонке Сочи-2014 он был в финале, но с тех пор стал на восемь лет старше.

Сергей Устюгов Фото: Imago

Медаль (скорее всего, бронзовая) станет суперуспехом для сборной России – как мужской, так и женской. Скорее всего, в спринте не нужно ожидать от команды подиума и ругать лыжников за результат вне топ-3.

Гонки с раздельным стартом, классический стиль

Специфика разделок проста: каждый лыжник стартует со своим временем, интервал между соревнующимися – 30 секунд.

Женщины

Дата: 10 февраля (четверг), 10:00 мск

Длина дистанции: 10 км

Ориентировочный состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Лилия Васильева

К тройке лидеров, скорее всего, добавится Васильева – лыжница из группы Егора Сорина, которой удалось закрепиться в команде, отъездив первую часть сезона по персональной квоте победителя Кубка Восточной Европы. Лилия не будет претендовать на медали и даже топ-10, но Непряева, Сорина и Ступак поборются за высокие места. Главные фаворитки те же, что в скиатлоне – Йохауг и две шведки.

Мужчины

Дата: 11 февраля (пятница), 10:00 мск

Длина дистанции: 15 км

Ориентировочный состав сборной России: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Иван Якимушкин

Российскую четверку практически на 99 процентов можно считать утвержденной: Якимушкин ради разделки отказался от скиатлона, Семиков приехал на Олимпиаду исключительно под эту гонку и с прицелом на классический этап эстафеты в случае хорошего результата. Большунов и Червоткин – признанные классисты, хотя Алексей больше тяготел к свободному стилю, когда начинал карьеру.

Потенциально оба способны едва ли не на золото, но в пелотоне есть человек, который поставил на эту гонку все. Финн Иво Нисканен не уехал без золота на одной из классических гонок ни из Сочи-2014, ни из Пхёнчхана-2018, где в марафоне уел как раз Большунова. Опасны будут и норвежцы.

Стоит обратить внимание на трассу – разделку лыжники побегут по 7,5-километровому кругу. Это увеличивает ценность медали, так как гонщики с разных кругов не смогут собираться в группы и цепляться за лидерами.

Эстафеты

Женщины

Дата: 12 февраля (суббота), 10:30 мск

Длина дистанции: 4 этапа по 5 км (2 классических и 2 коньковых)

Состав сборной России: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова

В отсутствии форс-мажоров – единственно верный олимпийский состав, выигравший эстафету на этапе в Лиллехаммере. Главный фаворит – Швеция с Карлссон, Андерссон и одной из сильных спринтерш на четвертом этапе, и опередить шведок – задача-максимум. Удивительно, но выиграть у норвежек с Терезой Йохауг будет сравнительно легче – у чемпионок Пхёнчхана больше нет столь сбалансированного состава.

Удержаться за Фридой и Терезой – секрет потенциального успеха женской эстафеты. На простом рельефе в Лиллехаммере это удалось, на более сложном круге Пекина станет труднее, но последний подъем перед стадионом все-таки похож на норвежский, так знакомый Степановой. Если ее напарницы справятся на ура, ей останется выиграть зарубу у Далквист или Сундлинг. Непросто, но не невероятно в контексте олимпийской эстафеты.

Мужчины

Дата: 13 февраля (суббота), 10:00 мск

Длина дистанции: 4 этапа по 10 км (2 классических и 2 коньковых)

Кандидаты от сборной России: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Илья Семиков

Идеальный состав не просматривается до сих пор – тренеры будут выбирать четверку из 8 человек перед подачей заявки, судя по самочувствию спортсменов и результатам в предыдущих дистанционных гонках. Ясно одно: топ-фаворит – Норвегия, и чтобы победить Клебо и компанию, нужно выставлять убегающий состав, как это делали шведы на победных Играх в 2010-м и 2014-м. Норвежцы сильны даже в отсутствии Крюгера с положительным ковид-тестом – на третьем этапе его заменит столь же сильный лыжник: Ханс Кристер Холунн или Сьюр Рёте.

Для этого Большунов нужен не на последнем этапе против Йоханнеса, а на втором классическом, где при идеальнейшем для России сценарии сможет удержать отрыв Червоткина, который привез пелотону минуту на ЧМ-2021 в Оберстдорфе. И тогда все будет зависеть от силы третьего российского этапа, который должен сделать все, чтобы не отправить финишера на финальные 10 километров бок о бок с Клебо.

Александр Большунов (справа) и Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Потенциально сильнейший конькист сборной России, необходимый на третьем этапе – Устюгов, но в Лиллехаммере он заборолся с Йоханнесом именно на финишной прямой, проиграв всего 0,2 секунды. Якимушкин, Мальцев и Спицов не справятся в спурте (при неблагоприятном ходе эстафеты и массовом финише можно потерять даже бронзу), а русский клон Клебо Терентьев может не вывезти темповые 10 километров по сложному рельефу. Состав и расстановка на эстафету – сложнейшая головоломка для штаба, которая может обернуться как абсолютным триумфом, так и провалом.

Командный спринт, классика

Соревнования начинаются с полуфиналов: двух женских и двух мужчин. В финал проходят 10 дуэтов, но только четыре (по два из каждого забега) – напрямую. Остальные отбираются по времени, и расклад 8+2 отнюдь не маловероятен.

В полуфиналах и финалах каждый лыжник (или лыжница) преодолевает по три отрезка. Всего их шесть, спортсмены чередуются и меняются в зоне передачи эстафеты. На рельефных трассах ведущие страны часто ставят на нечетные этапы дистанционщиков для создания отрыва.

Дата: 16 февраля (среда), 12:00 – полуфиналы, 14:00 – финалы

Состав женской сборной России: Наталья Непряева – Юлия Ступак (Татьяна Сорина)

Непряева и Ступак – сложившийся состав, который бежал в Пхёнчхане-2018, Зеефельде-2019 и Обестдорфе-2021. Правда, медалей не было: на Играх лыжницы финишировали девятыми, на обоих чемпионатах мира становились четвертыми. В 2022-м усилия наконец могут конвертироваться в медаль: если Наталья сохранила (или улучшила) форму с «Тур де Ски», а Юлия вернула острый финиш образца прошлого сезона.

Запасной вариант – Сорина, намекавшая, что не против поучаствовать в команднике. Но Татьяна больше тяготеет к свободному стилю, и тренеры наверняка предпочтут вариант, проверенный тремя главными стартами. А фаворитки – снова шведки: если золото уйдет к кому-то другому, это станет сенсацией.

Наталья Непряева и Юлия Ступак Фото: Getty Images

Состав мужской сборной России: Александр Большунов – Александр Терентьев (Сергей Устюгов)

Мужской состав из двух Александров просматривается еще с первого этапа в Руке. Терентьев красиво и неожиданно убрал Клебо на его коронной дистанции с помощью его же коронной техники – забегания в подъем. То же самое почти получилось у Саши-младшего на «Тур де Ски», но он переусердствовал и упал. Его возможности на холме перед стадионом и финише плюс дистанционный ход Большунова на нечетных этапах – идеальные слагаемые.

Но Терентьеву необходимо быть в лучшей форме, чтобы уделать Клебо – а вдруг напарник не скинет на нечетном этапе Эрика Валнеса? Пока об Александре приходят тревожные новости: он не вылетел вместе с остальной командой в Пекин из-за микротравмы. Заменой может стать Устюгов – дуэт двух сильнейших русских лыжников последних лет также способен на борьбу за золото, но все становится чуточку сложнее.

Марафоны, свободный стиль

У длинного масс-старта есть специфика – возможность переобуть лыжи по ходу дистанции. Ею необязательно пользоваться, но сервисмены всю гонку готовят новые пары и кладут в специальные боксы на стадионе. Пит-стоп отнимает время, но в случае попадания в мазь позволит догнать соперника на более быстрых лыжах и уйти вперед. Четыре года назад в Пхёнчхане Большунов упустил золото именно из-за этой ошибки.

Мужчины

Дата: 19 февраля (суббота), 9:00 мск

Длина дистанции: 50 км

Претенденты от сборной России: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Алексей Червоткин

Мужской марафон обычно проводится в последний день Олимпиады, но в этот раз право закрывать лыжные Игры отдали женщинам. Задумываться о составе на полтинник более чем за две недели до гонки – гиблое дело, потому что иногда лыжники не доживают до этой гонки в надлежащих кондициях, и команды даже не заполняют полную квоту, как было со Швецией в Сочи-2014.

У России есть шесть претендентов на четыре места – все, кроме спринтера Терентьева и классиста Семикова. Выбирать будут по самочувствию, что особо актуально в нынешних ковидных условиях. Если обойдется без случайных неожиданностей, то незыблемо только место Большунова, который способен бороться за золото на 50 километрах коньком c дистанционной бригадой норвежцев, в которую наверняка снова затесается Йоханнес, надеющийся побить основного соперника на его поле. Но сложный круг на 8,3 километра лучше подходит русскому лидеру.

Женщины

Дата: 20 февраля (воскресенье), 9:30 мск

Длина дистанции: 30 км

Состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Мария Истомина, Анастасия Рыгалина

В женской сборной России, напротив, состав просматривается заранее. Непряева как лидер команды стопроцентно побежит самую длинную гонку, и у нее есть подиумный опыт на легендарном марафоне в Холменколлене. Сорина на ЧМ-2021 была в десятке классического марафона, а конек подходит ей еще лучше. Истомина едет на Олимпиаду под единственную гонку, а Рыгалина специализируется на длинных дистанциях.

В теории медаль возможна (вероятнее всего, у Непряевой), но пока призерами просматривается привычная дистанционная тройка из Йохауг, Карлссон и Андерссон в любом порядке.

СКОЛЬКО ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ВОЗЬМУТ РОССИЙСКИЕ ЛЫЖНИКИ НА ОИ-2022? Все 12. А что? 7-11. Будет очень круто! 4-6. Это отличное выступление 2-3. Не стоит переоценивать силы Всего одну Все золото возьмут норвежцы и шведки

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