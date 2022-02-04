Президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе до сих пор не вылетела в Пекин на Олимпийские игры.

«Мой вылет отложили врачи. Надеюсь, 7 февраля мне дадут разрешение на вылет. У меня высокое верхнее давление – 210, никак не могут сбить», – сказала Вяльбе.

Ad

Олимпийские игры Смотришь лыжи раз в 4 года? Объясняем просто и с картинками ВЧЕРА В 05:08

Олимпийские игры Панжинский: «Степанова – молодец. Надо пользоваться популярностью» ВЧЕРА В 10:28