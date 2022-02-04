Президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе до сих пор не вылетела в Пекин на Олимпийские игры.
«Мой вылет отложили врачи. Надеюсь, 7 февраля мне дадут разрешение на вылет. У меня высокое верхнее давление – 210, никак не могут сбить», – сказала Вяльбе.
Ad
4 февраля в 15:00 по московскому времени в Пекине начнется церемония открытия Олимпиады. Рассказываем все, что нужно о ней знать.
Олимпийские игры
Смотришь лыжи раз в 4 года? Объясняем просто и с картинками
Уже известно, кто будет знаменосцами сборной России! Нет, не Большунов.
Олимпийские игры
Панжинский: «Степанова – молодец. Надо пользоваться популярностью»
Олимпийские игры
Панжинский назвал лидера сборной России перед Олимпиадой
Реклама
Ad
Реклама
Ad