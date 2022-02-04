Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит скиатлон – стартовую гонку Олимпийских игр для лыжников, которая состоится 6 февраля.
Об этом тренер спортсмена Маркус Крамер сообщил в комментарии «Чемпионату». Устюгова заменит другой спортсмен из группы Крамера, Артем Мальцев. Ранее в предварительную заявку вошли Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин.
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5 февраля состоится женский скиатлон, планируется участие Натальи Непряевой, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Анастасии Рыгалиной.
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