Лыжная программа на Олимпиаде в Пекине стартовала 5 февраля с женского скиатлона. Олимпийской чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, Наталья Непряева завоевала серебро и принесла России первую медаль. Бронзовая медаль досталась Терезе Штадлобер из Австрии.

Йохауг выиграла первый индивидуальный олимпийский титул. Она ушла в сольный отрыв после переобувания лыж и выиграла у Непряевой 30,2 секунды, у Штадлобер – 30,5. Четвертой финишировала Кертту Нисканен (Финляндия), пятой – Фрида Карлссон (Швеция). Также в топ-10 попали Джессика Диггинс, Криста Пармакоски, Анастасия Рыгалина, Дельфин Клодель и Эбба Андерссон.

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