Лыжная программа на Олимпиаде в Пекине стартовала 5 февраля с женского скиатлона. Олимпийской чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, Наталья Непряева завоевала серебро и принесла России первую медаль. Бронзовая медаль досталась Терезе Штадлобер из Австрии.
Йохауг выиграла первый индивидуальный олимпийский титул. Она ушла в сольный отрыв после переобувания лыж и выиграла у Непряевой 30,2 секунды, у Штадлобер – 30,5. Четвертой финишировала Кертту Нисканен (Финляндия), пятой – Фрида Карлссон (Швеция). Также в топ-10 попали Джессика Диггинс, Криста Пармакоски, Анастасия Рыгалина, Дельфин Клодель и Эбба Андерссон.
Ad
Татьяна Сорина финишировала 11-й, Юлия Ступак – 24-й.
Олимпийские игры
«Даже глаза сузились». Русским лыжникам дали новые имена в Пекине
Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде. Кто его заменит?
Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе не может вылететь на Олимпиаду из-за проблем со здоровьем
Олимпийские игры
Большунов и команда сменили отель из-за ковида у норвежцев
Лыжные гонки
Устюгов слил гонку ветеранам-марафонцам. Стоит волноваться перед ОИ?
Реклама
Ad
Реклама
Ad