5 февраля на Играх в Пекине прошла первая из 12 запланированных в программе лыжных гонок – женский скиатлон. Выиграла вполне предсказуемо норвежка Тереза Йохауг, получившая первое личное олимпийское золото, Наталья Непряева в красивой борьбе на финише с Терезой Штадлобер завоевала серебро, оставив австрийку с бронзой. Однако остальные российские лыжницы уступили по времени многовато. Стоит ли расстраиваться по этому поводу?

Как складывалась гонка Непряевой

Ad

На скиатлон тренерский штаб заявил четверых лыжниц – Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Татьяну Сорину и Анастасию Рыгалину. Стоит отметить, что погодные условия выдались непростыми, многие лыжницы наклеили на лицо разноцветные тейпы и побеспокоились о том, чтобы дополнительно утеплиться. Так что скиатлон стал воистину проверкой на выносливость.

Олимпийские игры Ступак сказала о завершении карьеры. Вяльбе отреагировала 42 МИНУТЫ НАЗАД

Наталья Непряева Фото: Getty Images

Сперва лыжницы шли плотной группой и всеми силами пытались не отпустить в отрыв Йохауг и – в меньшей степени – шведку Фриду Карлссон. Это удавалось сделать на классической половине дистанции – на переобувание Йохауг заехала практически одновременно с Карлссон и финками Кертту Нисканен и Кристой Пармакоски. Непряева держалась слегка поодаль – в 12 секундах. Но все резко поменялось на коньковой половине.

Йохауг, поменяв лыжи, сразу рванула в отрыв, увеличивая его от отсечки к отсечке вплоть до момента, пока за ее спиной не начали разборки за медали. Тем не менее, полминуты – ощутимый задел, норвежка вполне могла успеть взять флаг. Поддержать ее порыв попробовала Карлссон, бросившись в погоню, однако это не привело к успеху. «Наевшись», шведка упустила и оставшиеся медали.

Намного грамотнее сработала Наталья Непряева, прекрасно разложившись по дистанции. На коньке она долгое время шла в группе Нисканен, Штадлобер и Карлссон, которую быстро догнали. Лыжницы лидировали по очереди, готовясь к финишным разборкам. Сэкономив силы, Наталья не стала ждать спурт и увеличила скорость на последнем километре. Поддержать рывок смогла лишь Штадлобер, но отобрать серебро у Непряевой не получилось и у нее.

Наталья Непряева, Тереза Йохауг, Тереза Штадлобер Фото: Getty Images

Вот как прокомментировала успех счастливая Непряева: «Была заметена лыжня, очень тяжелая погода, очень холодно, особенно холодно классикой. Очень тяжело. Но все в равных условиях. Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что все получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада. Все было не зря, да».

Тренер Натальи Юрий Бородавко остался доволен ее действиями на дистанции. Она сумела выполнить его указания перед гонкой, что привело к серебряному успеху.

«Непряева очень четко распределила силы на дистанцию. Вчера перед гонкой сказал ей, что классика будет самым сложным отрезком. Ей нужно было потерпеть. Очень быстро поменяла лыжи, отыграла секунды. Смогла вернуться в борьбу за второе место. Остальное уже было делом техники. Наташа лучше владеет спринтерской техникой, чем соперницы», – заявил он.

Что сумели показать другие русские лыжницы

Кроме Непряевой, на старт скиатлона вышли еще трое российских лыжниц. Анастасия Рыгалина, пришедшая из марафонской команды Visma Ski Classics «Русская зима», оказалась лучше готова к 15-километровой гонке и стала восьмой, отстав на 1 минуту 17,2 секунды от Йохауг. Татьяна Сорина финишировала 11-й (+2:17,6), что тоже далеко не катастрофа.

Юлия Ступак Фото: Getty Images

Хуже дела сложились у Юлии Ступак. Она заехала лишь 24-й, схватив более четырех минут отставания. Юлия очень расстроилась и на эмоциях чуть не собралась завершить карьеру.

«Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. Я очень рада за Натаху, я говорила, что это ее гонка. Я в нее очень сильно верила. А мне… Походу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать», – сказала Ступак.

Ее не поддержала глава ФЛГР Елена Вяльбе: «Конечно, это сказано на эмоциях. Она должна все проанализировать. Два раза за год она переболела коронавирусом. Наверное, это о чем-то говорит. Она человек, далеко не железный человек. Впереди есть гонки, в которых мы тоже возлагаем надежды на нее. Она нужна нам! Я ее прекрасно понимаю, она рассчитывала выступить лучше. Если в 27 лет уходить из спорта, то тогда я не знаю… Разве можно завязать после одной Олимпиады? Это просто эмоции».

Подводя итоги гонки, хотелось бы отметить следующее. Во время прямого эфира на «России 1» комментатор Дмитрий Губерниев негодовал и задавал вопросы тренерскому штабу: почему все так? Почему борется только Непряева? Но, в отличие от биатлона, в лыжах часто присутствует точечная подготовка. А поэтому ничего неожиданного в результатах гонки, в общем-то, нет. Олимпийский дебют Рыгалиной можно признать успешным, от Сориной ожидалось немного большего, но вряд ли стоит относить 11 место к провалам, тем более, она хуже других переносит мороз. Что касается Ступак – возможно, ей следовало по примеру Сергея Устюгова пропустить скиатлон, сосредоточившись на спринте.

Анастасия Рыгалина Фото: Getty Images

«Наташа проявила профессионализм. Она правильно разложила силы. Безмерно счастлива за Непряеву! Гонка для всех очень тяжелая. Боюсь, что у Тани Сориной случилась такая плохая гонка из-за мороза. У нее сковываются мышцы. Что касается Юли Ступак, то надо общаться с тренером и с ней. Гонок еще много. Будем болеть!» – заключила Елена Вяльбе, и с ней сложно не согласиться.

Олимпийские игры Норвежка выиграла ОИ-2022. 4 года назад она не бежала из-за допинга ЧАС НАЗАД