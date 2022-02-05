Тереза Йохауг – 14-кратная чемпионка мира, трехкратная победительница общего зачета Кубка мира. Трижды побеждала на «Тур де Ски» и упоминается в сериале «Лиллехаммер». Но при всех этих титулах до Олимпиады 2022 года у 33-летней норвежки было всего одно олимпийское золото – очень давно, в Ванкувере-2010 она выиграла эстафету в команде с Вибеке Скофтеруд, Кристин Штейрой и Марит Бьорген.

Йохауг не имела личной олимпийской победы: Сочи-2014 провалила почти вся норвежская команда (помимо слабой физической формы большинства спортсменов, не смогли подружиться с сочинским снегом сервисмены), а Пхёнчхан-2018 Тереза пропускала из-за дисквалификации, хотя антидопинговое агентство ее страны сделало все, чтобы лыжница успела на Игры.

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Йохауг была дисквалифицирована за допинг

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2016 год – самый кошмарный в современной истории норвежских лыж. Летом стало известно о кейсе Мартина Йонсруда Сундбю – лидера мужской дистанционной команды, который имел все, кроме личных золотых медалей ЧМ и ОИ. Сундбю в десять раз превысил дозу сальбутамола – противоастматического препарата, который разрешен ВАДА, но в соответствующей дозировке.

Мартин Йонсруд Сундбю Фото: Getty Images

По мотивам дела Сундбю запустилась мощнейшая кампания в медиа – причем не только в российских (ведь международная лыжная федерация замолчала дело Сундбю, и оно вскрылось только благодаря ВАДА), но и в норвежских – те выложили мощное расследование об использовании астма-препаратов среди своих лыжников и биатлонистов. Выяснилось, что норвежцы проводят испытания астма-препаратов на здоровых лыжниках с 2011 года, а примерно 70 процентов норвежских медалей с 1993 по 2016 годы выиграли лыжники с диагнозом.

Йохауг была среди тех, кто открыто заявил: я принимаю противоастматические препараты, но у меня нет диагноза. В том же интервью Тереза рассказала, что очень внимательна и никогда не допустит, чтобы в ее организм попал допинг – если доктор предлагает лекарства, она читает инструкцию и проверяет состав, чтобы в нем не оказалось ничего запрещенного.

Через несколько дней, в сентябре, Йохауг попалась на допинге. Норвежское антидопинговое агентство инкриминировало ей употребление анаболического стероида клостебол. Вместе с врачом сборной Фредриком Бендиксеном лыжница представила версию о том, что клостебол содержался в креме трофодермин, которым она лечила губу на высокогорном сборе в Ливиньо. На фотографиях с тренировок у спортсменки и правда была ранка на губе, но на упаковке крема можно четко увидеть предупреждение о том, что в нем содержится допинг. Как-то не сходится с интервью Терезы о том, что она всегда все проверяет.

Купивший крем в аптеке Бендиксен ушел в отставку, а к старту сезона-2016/17 Антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев – чтобы она успела к Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Суд скостил срок еще на один месяц, чтобы лыжница спокойно начала олимпийский сезон на Кубке мира. Но FIS это не устроило – после кейса Сундбю международная федерация пошла на принцип и обратилась в CAS c просьбой продлить срок отстранения. В итоге Йохауг дали 18 месяцев, и она пролетела мимо Игр-2018. Но вернулась и забрала еще несколько титулов на чемпионатах мира.

Норвежки отложили вылет в Пекин

Трудности поджидали Йохауг и перед Пекином. Норвежцы готовились к Олимпиаде на итальянском высокогорье, и в женской команде было зафиксировано два положительных ковид-теста: у Хейди Венг и Анне Къерсти Калво. Вся сборная попала на карантин (с разрешением тренировок) и отложила вылет в Пекин – скиатлон попадал на пик акклиматизации, и Норвегия выставила на гонку всего трех лыжниц при полной квоте в четыре.

Терезу ничего не смутило – она сделала мини-отрыв перед переобуванием, а на коньковой части дистанции развила преимущество до полуминуты. Она молотила в своем стиле, не сбавляя частоты и скорости, и успела понаблюдать, как Наталья Непряева и Тереза Штадлобер разбирают другие медали.

Тереза Йохауг празднует победу в скиатлоне на ОИ-2022 Фото: Getty Images

Справедливо ли вспоминать про допинговую дисквалификацию Йохауг спустя шесть лет, припоминая ей мемную «губную помаду»? С одной стороны, нет – она отбыла наказание, а нам очень не нравится, когда в Норвегии, Швеции и США припоминают былой грех биатлониста Александра Логинова. С другой, чистота норвежских лыжников – вопрос исключительно веры. Ведь на ЧМ-2017, через полгода после положительного теста Йохауг, абсолютно такой же сдала Марит Бьорген – еще одна глыба мирового спорта. Только ее стероид назывался по-другому, а FIS снова замолчала дело, приняв объяснения о применении препарата для регулирования менструального цикла.

ВЫ ВЕРИТЕ В НЕВИНОВНОСТЬ ЙОХАУГ? В данный момент – конечно, она уже отбыла дисквалификацию Нет, норвежские лыжники выступают на допинге Ее оклеветали в 2016 году

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