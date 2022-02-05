Лыжница сборной России Юлия Ступак разочарована результатом в женском скиатлоне на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Я стараюсь собраться, но не могу. На самом деле, понимаю, что нужно что-то сказать. На протяжении всего года ты собираешь свое самочувствие, каждый день пытаешься перешагнуть через себя и наступить на горло в стольких ситуациях ради того, чтобы еле-еле попадать в 30-ку, это треш.

Ad

Это не мое самочувствие, не мое тело, я вообще не чувствую себя. Весь год был проблемный и сложный. Каждую неделю какие-то казусы – то болезни, то еще что-то. Так надеялась, что после приезда сюда все поменяется, но нет.

Олимпийские игры Непряева взяла серебро в скиатлоне, у Йохауг – 1-е личное золото 3 ЧАСА НАЗАД

Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. Я очень рада за Натаху [Непряеву], я говорила, что это ее гонка. Я в нее очень сильно верила. А мне, по ходу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать», – сказала Ступак.

Юлия Ступак, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Юлия Ступак (в девичестве Белорукова) заняла 24-е место в скиатлоне и уступила победительнице, Терезе Йохауг из сборной Норвегии, 4:13 минуты. Ступак оказалась худшей в составе русской национальной команды в этой гонке.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала заявление Ступак о намерении завершить спортивную карьеру.

«Конечно, это сказано на эмоциях. Она должна все проанализировать. Два раза за год она переболела коронавирусом. Наверное, это о чем-то говорит. Она человек, далеко не железный человек. Впереди есть гонки, в которых мы тоже возлагаем надежды на нее. Она нужна нам! Я ее прекрасно понимаю, она рассчитывала выступить лучше. Если в 27 лет уходить из спорта, то тогда я не знаю… Разве можно завязать после одной Олимпиады? Это просто эмоции», – сказала Вяльбе.

Один из лидеров русской сборной Сергей Устюгов пропустит скиатлон в Пекине. Кто побежит на Олимпиаде вместо Устюгова

Олимпийские игры «Даже глаза сузились». Русским лыжникам дали новые имена в Пекине 30/01/2022 В 08:21