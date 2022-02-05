Шведские лыжницы Эбба Андерсон и Фрида Карлссон поддержали Сергея Устюгова, который жаловался на переполненные автобусы в Олимпийской деревне. Лыжник из России рассказывал, что ехал с тренировки и в транспорте часто встречал спортсменов из других команд.

«У меня был аналогичный случай. После того, как в олимпийскую деревню приехали представители разных стран, стало слишком людно», – сказала Андерссон.

Ad

«Я видела, что там были тысячи автобусов. Удивительно, что их не хватает. Чувствую ли себя в безопасности в автобусе? Думаю, что это самое опасное место. И людей действительно очень много», – добавила Карлссон.

Олимпийские игры За медаль боролась только Непряева. Это провал для остальных русских? 6 ЧАСОВ НАЗАД

После второго дня Олимпиады в Пекине сборная России с серебром и бронзой расположилась на седьмом месте в медальном зачете. Полностью с ним можно ознакомиться здесь

6 февраля Россию ждут продолжение командника в фигурке, мужской скиатлон и много чего еще – полное расписание дня лови по ссылке

Источник: Dagbladet.

Олимпийские игры Ступак сказала о завершении карьеры. Вяльбе отреагировала 7 ЧАСОВ НАЗАД