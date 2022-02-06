Российский лыжник Александр Большунов впервые выиграл олимпийский титул, завоевав золото скиатлона на Играх в Пекине. Серебряная медаль также досталась России – ее выиграл Денис Спицов. Бронзовым призером стал финн Иво Нисканен.

Большунов ушел в отрыв еще на классической части вместе с финном Иво Нисканеном, а Денис Спицов предпринял рывок из группы, отрезав Йоханнеса Клебо. После переобувания лыж Большунов убежал от Нисканена, Спицов – от норвежских попутчиков Ханса Кристера Холунна и Пола Голберга. Он догнал Нисканена и обеспечил второе место.

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Разрыв между Большуновым и Спицовым составил 1 минуту 11 секунд, Нисканен отстал на 2 минуты. Четвертым финишировал норвежец Ханс Кристер Холунн, пятым – его соотечественник Пол Голберг, шестым стал швед Вильям Поромяа. Артем Мальцев занял девятое место, Алексей Червоткин стал 36-м, а Клебо замкнул топ-40.

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