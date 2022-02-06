«Тур де Ски» завершился 4 января. Йоханнес Клебо звенел формой, уходил в отрыв на классической пятнашке и казался лыжником без слабых мест, прокачавшимся до абсолютного максимума. Александр Большунов с трудом доехал «Тур» вторым разве что на стабильности и выглядел тяжело после сложной предсезонки с травмой и операцией.

Прошел месяц. 6 февраля Большунов заработал свой первый олимпийский титул в скиатлоне, а Клебо финишировал 40-м в девяти минутах позади. У норвежца не было ни единого шанса, и коньковую часть он откровенно добегал пешком. Сьюр Рёте вовсе сошел с дистанции, Ханс Кристер Холунн и Пол Голберг также не добрались до медалей. На подиуме по обе стороны от Большунова стали Денис Спицов и финн Иво Нисканен.

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В этой 30-километровой гонке было все – ее сценарий содержал мыслимые и немыслимые повороты. На одном из первых кругов Большунов упал, находясь в гуще соперников, но быстро вскочил, сохранил инвентарь и вернулся в группу. А потом Нисканен предсказуемо пошел в отрыв: его единственно верная тактика на скиатлон – сделать задел на классической части и терпеть на нелюбимом коньке. Большунов был единственным, кто подхватил его темп, а норвежцы Холунн, Голберг и Клебо спохватились поздновато. Рёте уже был в нокдауне – как, к сожалению, и Алексей Червоткин.

Олимпийские игры «Ради этого стоит жить». Большунов – о золоте скиатлона ЧАС НАЗАД

Александр Большунов и Иво Нисканен Фото: Getty Images

Когда лыжные олдфаги слышат слово скиатлон (или дуатлон), то первым делом вспоминают Ванкувер-2010. В отрыв сбежал швед Юхан Ульссон, а его напарники Маркус Хелльнер и Андерс Сёдергрен старательно тормозили соперников, включая Александра Легкова. Русский лыжник героически закрыл отставание в одиночку и остался четвертым, а шведы забрали золото и бронзу. В скиатлоне 2022-го во главе группы преследования трудились норвежцы, стараясь догнать беглецов, и в голове крутилось: почему бы Денису Спицову и Артему Мальцеву не встать впереди и не помочь Большунову, замедлив главных конкурентов?

Спицов действительно обошел норвежцев. Но делал что-то странное – вместо того, чтобы сбить темп, дав Большунову и Нисканену убежать, принялся их догонять. Парни тренируются в одной группе у Юрия Бородавко – поэтому недопонимания быть не могло, и поведение Спицова изрядно удивляло. «Да что он творит?!» – примерно такое настроение царило в соцсетях и лыжных чатах, и лишь единицы писали про лыжи как индивидуальный вид спорта. Отрыв сократился с 16 секунд до 12, но Большунов и Нисканен прибавили, а Спицов все же встал позади норвежцев. Двоих норвежцев – в обойме остались только Холунн и Голберг.

Денис Спицов, Ханс Кристер Холунн и Пол Голберг Фото: Getty Images

Денис мог сделать главную глупость гонки – при самом неблагоприятном сценарии подтащил бы к Большунову сильных финишеров Клебо и Голберга. Это подтвердил тренер Егор Сорин: «Спицов стал ускоряться вместе с Холунном, потому что пытался создать просвет. Но мы опасались, что он подтянет Холунна к Большунову, и попросили его подождать с ускорением до коньковой части дистанции».

Но в итоге получилось так, что именно протяжка Спицова отсекла Йоханнеса, который выключился и понял, что не борется за медали. Потом он сработал быстрее норвежцев на переобувании и ушел на коньковую часть в комфортном одиночестве. Осталось добрать Нисканена, от которого уже сбежал Большунов, и лететь к серебру. Четыре года назад в Пхёнчхане Спицов стал в скиатлоне четвертым, а Большунов не бежал гонку, только-только выздоровев после бронхита. Золото и серебро – идеальный финиш 30-километровой гонки.

НУЖНА ЛИ В ЛЫЖАХ КОМАНДНАЯ ТАКТИКА? Да, а Спицов поступил отвратительно Да, но простим Спицова, раз он отсек Клебо Нет, Спицову не нужно было слушать тренеров

Олимпийские игры – всегда нечто особенное, и такая гонка была нужна лыжным болельщикам. Два предолимпийских этапа FIS отменила из-за коронавируса и даже не стала за них бороться, пытаясь перенести в другие места. А давно ли на дистанционных гонках были отрывы? Сплошные пятнашки лишили этого удовольствия, лыжники в основном доезжали до финиша большой группой. Даже на чемпионате мира год назад, где были и тридцатка, и полтинник. Минута и 11 секунд до Спицова, две – до Нисканена, две с половиной – до Холунна. Такой сценарий могла преподнести только Олимпиада.

Вот что сказал сам Большунов в эфире «Матч ТВ»:

«На последнем круге наворачивались слезы, бежал и понимал что вот оно олимпийское золото. В нужный день, нужный час я беру и выигрываю. То, что было в этом сезоне и по ходу подготовки к Олимпийским играм – это было не просто так, ради этого реально стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и вот так красиво выиграть.

Верить в себя начал после «Тур де Ски», ниже опускаться некуда было, был только один шанс – подниматься. После «Тур де Ски» вставал даже без будильника в пять, в 5:30 утра, шел на зарядку. Организм сам понимал, что сегодня нужно сделать тренировку раньше. Сейчас понимаю, что это было не просто так, а для того, чтобы сегодня выиграть».

Александр Большунов Фото: Getty Images

Что с норвежцами?

«Я немного большего ждал от норвежцев, – признался российский тренер Сергей Турышев. – Не думал, что они так просядут. Мы прекрасно понимали, что и Нисканен на коньковой части не такой сильный боец. Норвежцев мы видели на питательном пункте, на их лицах читался траур, что они ничего сегодня сделать не могли. По Клебо могу сказать: был комментарий в рации, что он пытался вздохнуть, но не мог – ему не хватало воздуха. Может, горной подготовки не хватило или какие-то другие моменты».

Сам Йоханнес прошел мимо журналистом с короткой и емкой фразой. «Это жопа», – сказал он.

Олимпийские игры Эмоциональный финиш Большунова с флагом. Собрали все кадры ЧАС НАЗАД