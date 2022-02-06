Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Это первое золото Игр в карьере Большунова. В Пхёнчхане-2018 он завоевал четыре медали – три серебра и бронзу.
Вся гонка получилась захватывающей, но особенно финиш Александра – с флагом Олимпийского комитета России.
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Золотой финиш Александра Большунова
Фото: Getty Images
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На старте гонки, после отсечки в 2,5 км Большунов упал, потеряв несколько секунд. Это не помешало ему стать лучшим.
Золотой финиш Александра Большунова
Фото: Getty Images
Золото Большунова стало первым для России в Пекине-2022. Накануне серебро в скиатлоне взяла лыжница Наталья Непряева, бронзу – сборная России по биатлону в смешанной эстафете.
Золотой финиш Александра Большунова
Фото: Getty Images
«Большунов доказал, что он лучший в мире. У многих спортсменов за всю карьеру не было столько травм, сколько у Саши за один сезон. Он нашел в себе силы собраться, выстоять и выиграть с таким огромным преимуществом», – отметил Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Золотой финиш Александра Большунова
Фото: Getty Images
Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг признал безоговорочную победу Большунова. «Нокаут от Большунова», – написал норвежец в твиттере.
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