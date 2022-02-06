6 февраля принесло Александру Большунову долгожданное олимпийское золото – он стал победителем в скиатлоне. Гонка прошла по сценарию российского лыжника. Сперва на классике он отъехал от пелотона вдвоем с признанным классистом финном Иво Нисканеном, а на коньке оставил и его, уйдя в сольный отрыв. Задел оказался столь велик, что Александр на последнем километре пожимал руки тренерам, раскланивался с болельщиками, а на финише взял флаг.
Норвежские лыжники в гонке с переобуванием не преуспели. Лучшим стал Ханс Кристер Холунн, уступивший Большунову 2 минуты и 30 секунд. Вряд ли он «гулял» и экономил силы для следующих дистанций, как это сделал Йоханнес Клебо, заехавший 40-м с 9-минутным отставанием: у Ханса была надежда зацепить бронзовую медаль, но не вышло, и он остался четвертым. Еще один норвежец – Сьюр Рёте – и вовсе сошел.
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Как же расценила скиатлон норвежская пресса, любезно напомнившая, что столь больших отрывов на главных стартах не случалось со времен Йохана Мюллега, позже пойманного на допинге? А также лыжники и эксперты? Им слово.
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Йоханнес Клебо
Фото: Getty Images
Йоханнес Клебо прошел мимо журналистов после гонки, не пожелав ничего обсуждать, только на мгновение обернулся и сказал: «Это жопа!»
Пол Голберг (5-е место): «Это была очень тяжелая гонка. Тяжело видеть, что кто-то намного лучше. Я просто снимаю шляпу перед теми, кто на подиуме. Нам остается надеяться, что мы тоже сможем подняться».
Ханс Кристер Холунн (4-е место): «Это было слишком жестко. Я был окоченевшим, и мне не хватило сил».
Эйрик Мюр Носсум, тренер Норвегии: «Возможно, я плохо знаю историю, но я не могу припомнить, чтобы когда-либо видел такие отрывы. Есть три лыжника, которые сегодня лучше нас, просто так оно и есть. Мы должны были быть ближе к медалям и не в последнюю очередь за них бороться».
Эксперт VGTV Сондре Сундбю: «Посмотрите на Большунова. Сегодня он находится в совершенно другой вселенной. То, что делает здесь Большунов, совершенно безумно».
Мартин Йонсруд Сундбю: «Я немного сбит с толку результатом. Это был сценарий, который я не мог представить, что будут такие отрывы».
Эндрю Масгрейв (17-е место): «Он просто машина. Это одна из самых болезненных гонок, на которых мне приходилось выступать».
Эксперт Discovery Sweden Петер Ларссон во время гонки о норвежцах: «Игра окончена, это провал».
А дедушка Йоханнеса Коре Хёсфлот опасался за состояние внука перед гонкой: «Он чувствовал, что не было спусков, только подъемы».
Александр Большунов
Фото: Getty Images
Подведем итоги дня словами Александра Большунова для Первого канала.
«Сегодня все было идеально. Падение могло быть необходимо для того, чтобы все получилось. После падения я успокоился и поехал в свой забег. Я рад, что все сложилось в нужный момент», – сказал Большунов.
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