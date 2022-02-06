Российский лыжник Александр Большунов поделился мыслями после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«На последнем круге наворачивались слезы, бежал и понимал что вот оно олимпийское золото. В нужный день и нужный час я беру и выигрываю. То что было в этом сезоне и по ходу подготовки к Играм – это было не просто так. Ради этого реально стоит жить и проходить такие сложные пути, чтобы потом взять и вот так красиво выиграть.

Ad

Верить в себя начал после «Тур де Ски», ниже опускаться некуда было, был только один шанс – подниматься. После «ТДС» вставал даже без будильника в 5, 5:30 утра, шел на зарядку. Организм сам понимал, что сегодня нужно сделать тренировку раньше. Сейчас понимаю, что это было не просто так, а для того чтобы сегодня выиграть», – сиял лыжник после победной гонки.

Олимпийские игры Эмоциональный финиш Большунова с флагом. Собрали все кадры ЧАС НАЗАД

Источник: Эфир «Матч ТВ»

Олимпийские игры Большунов взял золото скиатлона, у Спицова – серебро, Клебо – 40-й 2 ЧАСА НАЗАД