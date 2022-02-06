Американский журналист Натаниэль Херц задал вопрос о допинге Александру Большунову после победы российского лыжника в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Представитель издания FasterSkier попросил Большунова ответить некоторым читателям, которые задаются вопросом, является ли выступление лыжника в Пекине чистым, «учитывая бэкграунд российской команды».

Ad

В ответ Александр заявил, что его «выворачивает от вопросов о допинге». А также предложил приехать и посмотреть, как тренируются российские лыжники – после чего вопросы о применении запрещенных препаратов отпали бы сами собой.

Олимпийские игры «Это жопа!» Норвежцы сравнили Большунова и допингиста Мюллега 9 ЧАСОВ НАЗАД

«Я бы не сказал, что это сильно тревожит меня лично. Но люди, которые читают наше издание и следят за лыжными гонками, хотели бы услышать ответ на такой вопрос. Думаю, они верят, что Большунов чист. Но они знают и бэкграунд, из-за которого Россия до сих пор выступает не под своим флагом. Про эту историю с мошенничеством в Сочи.

Я не думаю, что у кого-либо есть основания обвинять Большунова, однако людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они: а) как сегодня Александр победил с огромным преимуществом и б) большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно. Да, не с Большуновым, но тем не менее. И поскольку люди думали об этом, я посчитал важным дать им услышать мнение Большунова на этот счет, ответить им напрямую.

Как мне кажется, он очень убедительно ответил на этот вопрос. Тренеры сборной США считают, что Большунов чист. Из-за этого возникает двоякое ощущение: люди хотят верить российскому спортсмену, но не могут полностью делать это из-за недавних событий», – сказал Херц.

Олимпийские игры Спицов чуть не убил Большунову гонку. Его притормозили тренеры 10 ЧАСОВ НАЗАД