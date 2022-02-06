Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победе Александра Большунова в олимпийском скиатлоне и рассказала о медальном плане лыжников на Играх в Пекине.

«Когда поняла, что Большунов не проиграет? Прям на первых пяти километрах было видно, что там ни у кого нет шансов. Мы смотрели же в аэропорту. Когда они убежали с Нисконеном, я была в кругу коллег с ОКР и сразу сказала, что максимум это продержится до конька и у финна не будет шансов. Никогда не верили, что будет такой отрыв.

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Сегодня удивительная гонка. Как правило, они бегут чуть ли не до последнего в массе и часть разбирается уже на финише. Вообще не помню такого у мужчин. Самая большая загадка сегодня – это результат норвежцев. Они реально были совсем не в своей тарелке. Может, это шестой день у них: первого приехали и попали сейчас в яму. Не знаю, это не наша проблема. И у Юли Ступак тоже такой день был. У некоторых седьмой день получается очень тяжелый. Юля сделала очень большую работу, и я надеюсь, что это был просто не ее день именно по акклиматизации.

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Большунов – величайший лыжник в российской истории? В российской однозначно, потому что таких крутых результатов у нас точно не было. Легков не стал чемпионом мира. Хочу, чтобы у Большунова это было маленьким началом большого будущего. Саша будет бегать долго. Это абсолютно точно.

План на Олимпийские игры для лыжников был такой: одно золото, одно-два серебра и одна-две бронзы. Будет хорошо, если перевыполним. Но это все шутки. План планом, но каждый руководитель и тренер желает максимума для своих спортсменов. Сейчас понимаю, что у нас на такой трассе есть возможность показывать очень хорошие результаты», – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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