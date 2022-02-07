После победы Александра Большунова в олимпийском скиатлоне в Пекине норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт высказал свою точку зрения об участии российских спортсменов в Играх, напомнив о допинговом скандале в Сочи.

«Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сумеет. Проблема в том, что его, как и других российских спортсменов, не должно быть на этой Олимпиаде. Большунов был настолько хорошо готов, что мог себе позволить праздновать и хлопать уже на последнем километре. Улыбающийся россиянин, как принято у побеждающих с таким отрывом, финишировал с флагом. Но это был не российский триколор, а флаг ОКР.

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Александр Большунов Фото: Getty Images

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Россия все еще не имеет права быть собой на Олимпийских играх. Но организаторы, русские и МОК работают в тесном контакте чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр – просто пародия. Два года полного исключения страны, никакого использования российского флага – вот что было бы настоящим наказанием для России, иначе решение суда никакого значения не имеет. Но этого МОК и добивается. Они хотят, чтобы самая большая страна мира вместе с их спонсорами участвовала в соревнованиях.

На пресс-конференции Большунова спросили о допинге, и это вызвало у него возмущение. Но такие вопросы будут появляться и дальше. Точно так же, как у Терезы Йохауг не получится избавиться от ярлыка допингистки даже после первого личного олимпийского золота», – сказал Сальтведт.

Трехкратный олимпийский призер Максим Вылегжанин прокомментировал слова норвежского журналиста.

«Я думал, что эта вся ситуация успокоится. Сколько лет прошло, здесь же уже вторая Олимпиада. Конечно, неприятно, что они говорят об этом, непонятные мысли и идеи. Наверное, хотят привлечь какое-то внимание к норвежским лыжникам. Раз они не могут заработать медали, то пытаются привлечь внимание таким способом», – заявил он.

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