Олимпийский чемпион Пекина-2022 в скиатлоне Александр Большунов не выступит в мужском спринте.

О таком решении сообщил «Чемпионату» старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Инициатива пропустить спринт исходит от самого Большунова. Лыжнику тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте, процесс восстановления занимает больше обычного. По словам Бородавко, пропуск спринта является совместным решением.

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Таким образом сборную России в спринте представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Мужской и женский спринты пройдут 8 февраля.

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