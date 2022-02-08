Автор первого российского золота на Олимпиаде в Пекине Александр Большунов принял решение не участвовать в спринте, который состоится 8 февраля – спустя два дня после чемпионского скиатлона. Такое решение лидера отечественной команды читалось: еще в понедельник, 7 февраля, Большунов выразил сомнение по поводу выступления в не самой удобной для себя дисциплине.

«Максимум дистанций? Здесь нужно подходить с умом. Завтра надо подумать по спринту, поговорить с тренером – как быть и где брать свое. Надо брать только победу. Серебро и бронза есть, а золотых медалей не хватает», – рассуждал Александр в интервью «Матч ТВ» за сутки до старта.

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Александр Большунов, Пекин-2022 Фото: Getty Images

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Решение Большунова тяжело принять, но легко объяснить и просто поддержать. 25-летний спортсмен использовал опыт предыдущих поражений, которые случились с ним на чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе. Тогда Александр слишком поверил в себя и пошел вразнос: вышел на старт во всех гонках и взял золото только в скиатлоне, обойдя Крюгера и Холунна. Да, позднее случились вторые места в эстафете и марафоне, но для максималиста Большунова эти серебряные медали – словно пустое место.

«Никакой сенсации в этом нет, – прокомментировал решение Большунова тренер сборной России Юрий Бородавко. – Когда мы спокойно обговорили стратегию на Олимпиаду, то приняли решение не стартовать. Несмотря на внешне легкую победу в скиатлоне, гонка далась очень нелегко. Плюс здесь достаточно коварная высота, тяжело восстанавливаться, поэтому решили сосредоточиться на гонках, в которых у него значительно больше шансов».

Учитывая, что спринт – далеко не самая удобная для российского лидера дисциплина, ею вполне можно пожертвовать и лучше подготовиться к 15 километрам классическим стилем 11 февраля, а затем распределить силы на эстафеты, командный спринт и 50-километровый марафон.

Александр Большунов и Иво Нисканен Фото: Getty Images

На решение Большунова также положительно отреагировала Елена Вяльбе. «Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на разделке. Решение было очень трудным с его стороны, и могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом, – считает глава ФЛГР. – Большунов сейчас гораздо опытнее, очень внимателен к деталям и прекрасно знает свой организм. Можно легко потратить силы в спринте, при этом ничего не выиграть, а потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку. Мы обсудили ситуацию со всех сторон, я Сашу полностью поддержала».

Остается лишь надеяться, что несколько дополнительных дней отдыха не собьют Большунова с победного ритма и позволят показать максимум на 15 км, а этот максимум у большого российского чемпиона один – очередное золото.

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