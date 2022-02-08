Лыжники разыгрывают третий и четвертый комплекты наград на Олимпиаде в Пекине. Женский спринт свободным стилем от России бегут Наталья Непряева, Юлия Ступак и Вероника Степанова (Христина Мацокина не прошла квалификация), мужской – Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев (Александр Большунов отказался от гонки в пользу дистанционных).

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14:43. Все по кальке четвертьфинала пока – Ника не рвется вперед на первой половине круга. Но и никаких отрывов нет.

Олимпийские игры Большунов пропустит спринт на ОИ. Почему это правильно 2 ЧАСА НАЗАД

14:41. Стартовал забег Степановой! Вероника, разбирайся! Из грозных величин – Диггинс и Фалла, но вдруг соперницы недооценят внезапную русскую лыжницу?

14:39. Шведки обошли лидирующую Бреннан и рвутся к финишу, им пытается помешать швейцарка Фэндрих. И у Надин получается! Она не обходит Сундлинг, но опережает Далквист. Бреннан – только четвертая.

14:36. Возвращаемся к женским забегам! Первый полуфинал: Сундлинг, Фэндрих, Далквист, Бреннан, Венг, Лампич. Степанова побежит во втором. Ее соперницы – Диггинс, Крель, Рибом, Фалла и Карл. Трудно, но реально!

14:34. Ну вот, что за дела – китайского лыжника дисквалифицировали. Именно он помешал Полу Голбергу, и норвежец упал.

14:32. Мяки обеспечил небольшой отрыв перед финишной прямой, Терентьев выходит на второе место! Лыжники поравнялись, Саша начинает отрабатывать финиш! Уверенно второй! Забег медленный, И У РОССИИ ВСЕ ТРИ ЛЫЖНИКА ПРОХОДЯТ В ПОЛУФИНАЛЫ!

14:31. Спортсмены работают на параллельных курсах, никто не решается возглавить забег и задать скорость. Терентьев затем отходит в глубину – если бы спринт был классическим, он бы наверняка лидировал.

Александр Терентьев Фото: Getty Images

14:28. Фальстарт – лыжники возвращаются обратно на стартовую прямую.

14:27. Кстати, Голберга норвежцы потеряли – он рухнул перед финишной прямой. Так, остался последний забег – в нем участвует Александр Терентьев. Его соперники – Ондрей Черны, Джеймс Шунмейкер, Йовиан Хедигер, Йони Мяки и Матцей Старега. Будет ли просто, не предскажем – как минмум Хедигер, Мяки и Старега знают, что такое спринт.

14:25. КИТАЕЦ!!!! ВОТ ЭТО ДА!!!!! Он вышел на первое место перед финишной прямой и проиграл только Валнесу! Мальцев прикатил третьим, НО ЭТО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПЕРВЫЙ ЗАБЕГ!

14:23. Мальцев выходит вперед и работает-работает! Правильная тактика для непрофильного спринтера. Его сменяет Вуоринен, Артем идет вторым. Но будет трудно квалифицироваться, учитывая силу сразу двух норвежских спринтеров.

14:21. Наконец снова забег с российским лыжником: Артем Мальцев побежит против Эрика Валнеса, Пола Голберга, Лаури Вуорнинена, внезапного латвийца Раймо Вигантса и, не менее внезапно, китайского лыжника Ванга, которого готовил Никита Крюков.

14:19. Горячие финишные разборки были – фотофиниш между топовой тройкой! Проходят Жув и Таугбёл, Хэггстрём остается третьим без шанса на лаки-лузерство.

14:16. Минутка рекламы – добавьте в закладки подкаст Eurosport.ru «Лыжи не едут» и послушайте после гонки! Рекомендую.

14:14. Третий четвертьфинал – тоже без российских лыжников: наблюдаем за Ховардом Таугбёлом, Ришаром Жувом, Йоханом Хэггстрёмом, Кевином Болджером, Людеком Селлером и Люком Джегером. Вторая тройка – абсолютные андердоги, а первая абсолютно точно зарубится за полуфинал.

14:12. Пеллегрино и Шанава проходят с двух первых мест, Грате и Гронд не будут лаки-лузерами: первый забег быстрее, и на полуфинал пока надеются Оскар Свенссон и Бен Огден.

14:11. Шанава как победитель квалификации уверенно задает темп, за ним – Пеллегрино, который готовился к сезону с Устюговым в группе Маркуса Крамера. Федерико – почти родной для российских болельщиков.

14:08. Второй забег без России: бегут классные спринтеры-конькисты Лука Шанава и Федерико Пеллегрино, а также Маркус Грате, Михал Новак, Валерио Гронд и Давиде Грац.

14:06. А вот на подъеме Устюгов включается! Он опережает шведа и пытается встать за Клебо, И ЧУТЬ НЕ УРОНИЛ ЕГО ФРАНЦУЗСКИЙ ЛЫЖНИК!!!! Клебо выигрывает забег, Устюгов уверенно второй. Ох. Было валидольно!

Сергей Устюгов Фото: Getty Images

14:04. Сергей пока проводит забег тактически – не рвется лидировать и задавать темп. Вперед выходит Йоханнес.

14:01. Переключаемся на мужские забеги, и первый же четвертьфинал – убойнейший: Сергей Устюгов против Йоханнеса Клебо. С ними Рено Жэй, Оскар Свенссон, Бен Огден и Антон Перссон. Ух, поволнуемся! Сергей был крут в квалификации и обогнал Йоханнеса, но контактная борьба – другое дело.

13:59. Ника полетела в финальный подъем и выкатывает на первой позиции! Вперед, вперед! С немкой они отбежали от группы, осталось дотерпеть! И даааа – у России есть полуфиналистка! Степанова выходит с первого места!

13:57. Дан старт! Вероника пока держится ближе к концу мини-пелотона, словно идет по раскладке квалификации – там она прибавила на второй половине круга и показала классное 12-е время.

13:55. Вероника побежит против не самых именитых соперниц – Софи Крель, Ясмин Кахары, Джулии Керн, Алины Мейер и Матильды Мюрволд. Очень хочется поверить в самую юную российскую лыжницу!

13:52. Диггинс и Рибом без проблем и сопротивления со стороны соперниц обеспечивают себе полуфинал. Теперь болеем за Веронику Степанову.

Вероника Степанова Фото: Getty Images

13:49. В четвертом забеге стартовали Джесс Диггинс, Лотта Венг, Пиа Финк, Эмма Рибом, Катерина Янатова и Ямси Йонэсуу.

13:47. Напрямую выходят Фэндрих и норвежка Фалла, а вот третье время Виктории Карл быстрее, чем четвертое время Ступак в первом забеге. Обидно – Юля тоже завершает борьбу. Осталась только Вероника Степанова.

13:45. Швейцарка Фэндрих старается сильнее всех. Нам бы помедленнее, чтобы забег Ступак остался самым быстрым!

13:43. Выдыхаем на два забега – Вероника Степанова побежит только в пятом. В третьем стартовали Майкен Фалла, Надин Фэндрих, Анна Дювик, Виктория Карл, Катри Люлюнперя и Люсия Скардони.

13:41. Забег, кстати, сильно медленнее первого, из которого лаки-лузером имеет шансы выйти Ступак. Лайв от FIS сломался, и нам не определить итоги фотофиниша, но, кажется, Наташа все-таки третья и теряет шансы на дальнейшую борьбу. Да. Так и есть. Увы, она завершает выступление в спринте.

Наталья Непряева Фото: Getty Images

13:40. Венг и Далквист оттерли русскую лыжнику и погнали в подъем – Наташа удержалась, их осталось трое перед финишными разборками. И как горячо на прямой! Далквист выиграла, Непряеву и Венг разделил фотофиниш, ждем его вердикт!

13:39. Непряева выходит вперед! Сама будет задавать темп! Увидим, правильное ли это решение.

13:37. Стартовали! Наташа пока не выходит вперед, работает четвертым-пятым номером. Этот забег тоже может быть быстрым благодаря Далквист – шведка выиграла в этом сезоне уже четыре спринта.

13:35. Во втором четвертьфинале бежит Наталья Непряева – вице-чемпионка скиатлона. Против нее – Майя Далквист, Тирил Венг, Тереза Беранова, Грета Лоран и Лорен ван дер Грааф.

13:34. Четвертой только приходит Юлия, а Сундлинг и Бреннан идут в полуфинал напрямую. Ждем остальных забегов – у Ступак есть шансы пройтй лаки-лузером.

Юлия Ступак Фото: Getty Images

13:31. Побежали, и все началось с падения у Бреннан! Но американка добрала группу и выглядит очень мощно. Сундлинг задает темп.

13:30. Опа, фальстарт! Не у Юли – кажется, у Сундлинг.

13:27. Как мы видим, с первого же четвертьфинала будет жарко: Юлия Ступак, воспрявшая после скиатлона, побежит против шведкской чемпионки мира Йонны Сундлинг, сильной в коньковом спринте американки Рози Бреннан и классного спринтера из Словении Анамарии Лампич.

13:25. Привет! Я Валерия Кукалева, давайте смотреть лыжные гонки. Женские четвертьфиналы стартуют уже через пять минут. Вот как распределились по забегам лыжницы и лыжники:

Олимпийские игры Большунов пропустит спринт 5 ЧАСОВ НАЗАД