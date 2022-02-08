Шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей спринта свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевала ее соотечественница Майя Далквист, бронзу – американка Джессика Диггинс.

Также в финал попали Рози Бреннан, Надин Фэндрих и Эмма Рибом.

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Лучшей из сборной России стала Вероника Степанова, которая выбыла в полуфинале. Наталья Непряева и Юлия Ступак завершили борьбу стадией раньше.

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