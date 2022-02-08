Лыжник Александр Терентьев принес России еще одну медаль Олимпийских игр в Пекине, завоевав бронзу спринтерской гонки свободным стилем. Победил норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал Федерико Пеллегрино из Италии.
Также в финал попали Йони Мяки, Артем Мальцев и Оскар Свенссон – Мальцев занял пятое место, выйдя в финал лаки-лузером. Сергей Устюгов остановился на стадии полуфинала, не сумев опередить Пеллегрино, Клебо и Ришара Жува из Франции.
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В скиатлоне Александр был настолько сильнее соперников, что после гонки ему пришлось отвечать на вопрос американца про допинг. Аналогии с допингистами проводили и норвежцы.
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