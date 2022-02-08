8 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялся коньковый спринт. Победил привычно норвежец Йоханнес Клебо, российские болельщики порадовались очередной медали – на этот раз бронзе Александра Терентьева, но запомнилась гонка многим не этим.

Как известно, Китай, когда принимает главные старты или Олимпийские игры, старается подготовить национальные команды по разным видам спорта, приглашая спортсменов, а иногда и тренеров, чтобы побороться за медали. Так, недавно хоккеист сборной Китая заявил, что команда нацелена на золото, а что такого? Его слова не восприняли особо серьезно, как не приняли бы во внимание подобные заявления от китайских лыжников, однако один из китайских спринтеров – Ван Цян – сумел заставить о себе заговорить.

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Ван Цян Фото: Getty Images

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Началось все с того, как неизвестный китайский спортсмен, не имеющий ни одного очка в спринтерском зачете Кубка мира, более того, ни разу не приезжавший на этапы в этом сезоне, сходу прошел квалификацию с пятым временем, всего на пару секунд медленнее будущего олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Но этим он не особо обратил на себя внимание – дали скидку на домашнюю привычную трассу и хорошие лыжи. Но вот когда он в агрессивной манере, не боясь авторитетов, пролетел четвертьфинал и отобрался в полуфинал, то не заметить его присутствие стало невозможно. И кто бы мог предсказать, чего бы добился внезапный китаец, если бы при перестроении на одном из поворотов он не снес норвежца Пола Голберга, за что был дисквалифицирован.

Так кто же это такой – Ван Цян? Ему 28 лет, он живет в Гималаях. На Кубке мира не выступал с 2019 года, участвуя только на турнирах FIS в Китае. И за это время серьезно прибавил в мастерстве под руководством олимпийского чемпиона Никиты Крюкова, которого в конце сентября 2020 года пригласили на работу в лыжную сборную Китая. Наверняка всем памятен спринт в Ванкувере, где Крюков обыграл Александра Панжинского, тренируясь под руководством Юрия Каминского, который сейчас возлавляет мужскую биатлонную команду. А теперь Никита попробовал себя на новом поприще.

Крюков давно заметил высокий потенциал ученика и рассчитывал на хороший результат «Ну что, все слышали об отмене этапов Кубка мира из-за нестабильной ситуации с коронавирусом? А это значит, что следующие старты будут уже в Китае! Вы готовы узнать новые имена, которые впишут себя в историю?», – заинтриговал Крюков в инстаграме 13 января.

А после олимпийского спринта Никита прокомментировал выступления Ван Цяна, подтвердив, что ранее имел в виду именно его и очень на него рассчитывал.

«Все быстро закочилось для меня и моего спортсмена на этом спринте. Не удалось совершить фурор! А так хотелось протрепать нервы многим лидерам», – подвел итоги гонки Крюков в инстаграме.

Интересно, смогут ли удивить китайские лыжники в других дисциплинах? Ждать осталось недолго.

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