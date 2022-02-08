8 февраля на Олипиаде в Пекине были разыграны награды в коньковом спринте у мужчин и женщин. Российский лыжник Сергей Устюгов провел не очень удачную гонку, вылетев на стадии полуфинала. После этого он сказал журналистам, что задумывается о завершении карьеры.

«Я просрал старт, ради которого тренировался, ради которого я ждал восемь лет. Я задумываюсь о завершении карьеры. Посмотрите на состав сборной, все молодые. Еще один олимпийский цикл? Нет. Мое тело не выдерживает. Последний месяц было очень тяжело. Меня и на эту Олимпиаду фактически за уши притянули», – заявил разочарованный Устюгов.

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