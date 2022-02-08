Когда от участия в олимпийском спринте отказался Александр Большунов, любители лыж все поняли, согласились с его решением и переключили внимание на Сергея Устюгова, который ради спринта снялся со скиатлона. Устюгов считал спринт гонкой даже не четырехлетия, а восьмилетия – ведь на предыдущую Олимпиаду в Пхёнчхан он не попал из-за непонятных санкций МОК.

Сергей виделся логичной кандидатурой на медали. Коньковый спринт – то, с чего он начинал: в коньковом спринте в далеком 2013-м к нему пришел первый подиум, через месяц – в начале 2014-го – первая победа. Устюгов был в сочинском финале спринта свободным стилем, но то была гонка на выживание, и Сергей оказался в числе попавших в завал, хотя претендовал как минимум на бронзу. За восемь лет Устюгов преодолел много неудач, но в олимпийский сезон вернул кондиции: зарубился с Йоханнесом Клебо на финише кубковой эстафеты и дважды попал на подиум коньком в любимом Давосе.

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Сергей Устюгов Фото: Imago

Олимпийские игры Устюгов: «Я просрал старт. Задумываюсь о завершении карьеры» 2 ЧАСА НАЗАД

На оставшихся участников – Александра Терентьева и Артема Мальцева – надеялись не слишком. Терентьев – мастер классических спринтов и пока не самый мудрый лыжник с тактической точки зрения. К тому же, он прилетел в Пекин позже остальной команды из-за микротравмы. Мальцев – вовсе дистанционщик, временно перепрофилированный в спринтеры по причине отсутствия оных в урезанной до восьми человек олимпийской заявке.

И Устюгов начал вполне ударно: показал второе место в квалификации вслед за французом Люка Шанава. Клебо стал только третьим: правда, отставание от русского лыжника совсем символическое – 0,23 секунды. Сергей и Йоханнес отправились вдвоем в первый четвертьфинал и уверенно вышли в следующую стадию: теперь спортсменов разделили 0,37 секунды, но уже в пользу норвежца.

Потом Устюгов и Клебо зарубались за выход в финал, но забег был куда более убойным: в топ-6 также рвались чемпион мира 2017 года Федерико Пеллегрино и сильные конькисты из Франции – Шанава и Ришар Жув. Все четверо, за исключением Шанава, сошлись в створе по фотофинишу, но даже взгляд на телеэкран позволял понять, что Устюгов остался четвертым. Пройти в финал по времени не удалось – Мальцев и Терентьев разогнали второй забег так хорошо, что отправились в финал сами вместе Йони Мяки и Оскаром Свенссоном, бросив на последних местах норвежцев Валнеса и Таугбёла.

В решающем забеге Терентьев завоевал бронзовую медаль и доказал скептикам, что его зря списывали на коньке: только на финишной прямой он отстал от сражающихся за золото Клебо и Пеллегрино. А грустный Устюгов раздавал тяжелые интервью в микст-зоне.

«Я просрал старт, ради которого тренировался, ради которого я ждал восемь лет. Я задумываюсь о завершении карьеры. Посмотрите на состав сборной, все молодые. Еще один олимпийский цикл? Нет. Мое тело не выдерживает. Последний месяц было очень тяжело. Меня и на эту Олимпиаду фактически за уши притянули.

Саня Терентьев – молодой, резвый. Сегодня он показал, что мимо эстафеты я. Сегодняшняя гонка решала многое. Конечно, вс будет зависеть от руководства, но сегодня Артем Мальцев и Саня Терентьев были сильнее, чем я», – сказал Устюгов.

Сергей Устюгов Фото: Getty Images

Драма Сергея в том, что Олимпиада для него может закончиться. Он действительно вылетел из состава на спринтерскую эстафету: президент ФЛГР Елена Вяльбе после гонки сказала журналистам, что командник классикой 16 февраля побегут Большунов и Терентьев. Попадет ли Устюгов в состав на большую эстафету – тоже вопрос: Мальцев обыграл его в спринте и попал в топ-10 скиатлона, хотя тоже смотрится неочевидной кандидатурой. Ответы на некоторые вопросы даст гонка с раздельным стартом и состояние Алексея Червоткина с Иваном Якимушкиным.

Устюгов не провалил спринт, который обозначил главным стартом десятилетия. Он сражался с топовыми спринтерами, заточенными именно на коньковый ход – и проиграл. Но в ситуации этого полуфинала проиграть мог любой из четверых – кроме, наверное, Йоханнеса. И тогда грустили бы Пеллегрино или Жув. Сергей был готов очень хорошо, и лишнее подтверждение – серебро Пеллегрино, который готовился к сезону вместе с Устюговым в группе Маркуса Крамера.

О чем говорит выступление Клебо?

В 25 лет Йоханнес стал четырехкратным олимпийским чемпионом, повторив достижение великого швейцарца Дарио Колоньи, который готовится выйти на 15-километровую гонку и имеет теоретический шанс стать пятикратным. Спринт должен был ответить на вопрос по Клебо, повисший после скиатлона: в какой форме Йоханнес? Он готов уничтожать в спурте, как и всегда, или все-таки приехал на Игры не совсем готовым?

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Получилось что-то среднее. Норвежец зарешал свои забеги скорее на классе, чем на бешеной форме, как это было на «Тур де Ски» чуть больше месяца назад. Это показывает, что ему вряд ли достанется дистанционная медаль Олимпиады – в разделке или, если вдруг он решит выйти на старт, коньковом марафоне. А еще – то, что у России появляется шанс на золото в обоих командных видах. Эрик Валнес, с которым Йоханнес побежит тим-спринт, не впечатлил – его высадил профильный дистанционщик Мальцев. А в команднике ему бежать против Большунова. Конечно, на классике обоим норвежцам будет легче – но в раскладах уже можно не рисовать Норвегии уверенное золото.

То же самое – по эстафете 4х10. России по-прежнему нужно выставлять убегающий состав, чтобы на финише не оказаться бок о бок с Клебо, но есть большие сомнения, что он выдержит 10 километров по энергозатратному кругу. Но задача осталась прежней, и главное для тренеров и лыжников сборной России – не допустить недооценки соперника.

Следующие олимпийские гонки – разделки классикой на 10/15 километров – состоятся 10-11 февраля. Первыми на старт выйдут женщины.

Олимпийские игры «Это жопа!» Норвежцы сравнили Большунова и допингиста Мюллега 06/02/2022 В 10:36