8 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялся коньковый спринт. Лучше других российских лыжниц выступила дебютантка 21-летняя Вероника Степанова – она пробилась в полуфинал. По окончании гонки лыжница рассказала: она слышала о том, что президент России Владимир Путин в Пекине отдает предочтение другим видам спорта. Вероника пообещала сделать все возможное, чтобы он заинтересовался лыжными гонками.

– Надеюсь, президент будет смотреть лыжные гонки. Мне было обидно, когда он сказал, что его любимые виды спорта – фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей. Почему там нет лыжных гонок? Меня это очень возмутило.

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– Что нужно сделать, чтобы он их полюбил?

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– Я сделаю все возможное в эстафете, девочки тоже. Саша Большунов уже сейчас сделал. Наташа Непряева, все стараются, чтобы президент смотрел лыжи.

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