Сборная Финляндии по лыжным гонкам приехала на Олимпиаду в составе 12 спортсменов, однако в Пекине выступит 13 финских лыжников. Тимо Юхани Грёнлунд вряд ли дотягивает до уровня родной национальной команды, зато неплохо устроился в Боливии. Тимо – один из двух представителей этой страны на Играх-2022 наряду с горнолыжником Симоном Брейтфусом.

Грёнлунд жил в Финляндии до 22 лет. Лыжи никогда не были делом всей жизни – Тимо перепробовал много других видов спорта. В 1990-х он восхищался успехами финских лыжников, а родители возили сына на локальные соревнования, но позже Грёнлунд увлекся волейболом и легкой атлетикой.

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В 2009-м он переехал учиться в Техас, где встретил девушку из Боливии Лени – через два года пара переехала в Ла-Пас и поженилась. Пару лет жизни в стране позволили бы финну получить местный паспорт, но спустя восемь месяцев пришлось вернуться в Штаты, чтобы закончить образование и получить степень в области лингвистики и социальной коммуникации.

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Тимо Грёнлунд Фото: Other Agency

В Боливии Тимо работал переводчиком на фрилансе и параллельно занимался шоссейным велоспортом и триатлоном. Последним он увлекся еще в Финляндии, а после переезда выиграл два национальных чемпионата. Все это время финн держал в уме, что боливийское гражданство даст ему возможность выступать за страну и даже попасть на Олимпиаду. В 2017 году он все же получил необходимые документы, после чего связался с боливийской лыжной ассоциацией и сказал, что хотел бы выступить за национальную команду на Олимпиаде.

Инициативу Грёнлунда поддержали, хотя он не выступал на соревнованиях по лыжным гонкам 16 лет. В ассоциации финну выдали лыжероллеры и отправили готовиться. Тимо занимался прямо в Боливии, стране без подходящих условий для тренировок. В Ла-Пасе Грёнлунд нашел несколько спортивных центров, где можно кататься на лыжероллерах. После пары месяцев тренировок финн отправился на родину, чтобы поучаствовать в соревнованиях и набрать очки, необходимые для квалификации на Олимпиаду. За ноябрь и декабрь Грёнлунд выступил в шести соревнованиях, соответствующих критериям FIS.

С занятиями в естественном для лыжных гонок климате в Боливии сложно: снег в стране лежит высоко в горах. В Боливии проводят любительские соревнования по лыжам и сноуборду, но подготовленных трасс нет. Также не предусмотрены подъемники и даже дороги для автомобилей – подняться можно только пешком или на велосипеде. Спортсмену повезло: он жил на высоте 3860 метров над уровнем моря. Когда Грёнлунд готовился к Играм в Пхёнчхане, он поднимался до уровня в 4 тысячи метров. «Было приятно впервые со старшей школы покататься на лыжах по снегу», – вспоминал Грёнлунд.

Тимо Грёнлунд Фото: Other Agency

В Финляндии Грёнлунд набрал необходимые баллы и попал на Олимпиаду в Корее, где занял 105-е место в гонке на 15 км свободным стилем. Он отстал от победителя, Дарио Колоньи, на 9,5 минут и финишировал ниже представителей Монголии и Бермудских островов. Но это уже не так важно – главное, что Тимо сотворил историю и стал первым лыжником из Боливии в истории Олимпийских игр.

Грёнлунд надеется, что его успехи вдохновят местных спортсменов заняться зимними видами спорта. «Я уверен, что боливийских олимпийцев очень скоро станет больше. Я видел, что катание на коньках в Боливии более-менее модно, а катание на роликах – хороший старт для занятия лыжными гонками. Боливийцы могли бы научиться кататься на лыжах и выйти на хороший уровень», – верит финн.

Тимо Грёнлунд Фото: Getty Images

В 2019-м энтузиазм Грёнлунда иссяк – готовиться ко второй Олимпиаде в кустарных условиях не хотелось. И тогда Тимо с женой и двумя детьми переехали обратно в Финляндию, на родину лыжника, город Китеэ. Лени устроилась инженером в соседний населенный пункт – каждый день она преодолевает 70 км, чтобы попасть на работу. Грёнлунд продолжил тренироваться и работать фрилансером в сфере переводов.

Подтолкнуть семью к переезду могли не только проблемы лыжника с тренировками, но и случай перед чемпионатом мира в Зеефельде. Тимо с трудом квалифицировался на ЧМ и чуть не пропустил турнир из-за безответственного отношения боливийской лыжной ассоциации, которая купила билет в Австрию с четырьмя пересадками. Лыжник летел из Боливии 36 часов, попутно заглянув в Перу, Эквадор, Колумбию и Германию. Он приземлился в Зеефельде вечером, а на следующий день вышел на трассу и занял 125-е место в спринте.

Тимо Грёнлунд Фото: Getty Images

Грёнлунд не возлагает на гонку больших надежд, 34-летний финн просто хочет выступить как можно лучше. Спортсмен счастлив уже от одного факта, что участвует в Играх, а встреча с соотечественниками не вызывает у него эмоций. «Знаю, что мне с ними не конкурировать. Конечно, чувствую себя больше финном, но я уже достаточно пожил здесь, в Боливии, чтобы образовалась какая-то связь. У меня нет здесь чувства отчужденности», – сказал он.

Грёнлунд чуть не лишился шанса отправиться в Пекин. В середине декабря он упал на соревнованиях в Финляндии и сильно ушиб копчик – раньше он получал перелом в этом месте. Тимо продолжил тренироваться в облегченном режиме, но в повседневной жизни чувствовал дискомфорт. Лыжник восстановился к Играм – значит, 2,5 года подготовки прошли не зря.

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