Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему объявила бойкот норвежским медиа после публикации материала о победе Александра Большунова в скиатлоне.
– Я объявила бойкот норвежским медиа. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться.
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– Из-за той статьи в NRK, что русских тут быть не должно?
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– Конечно. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых законов. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды.
– Тем более NRK.
– Вот и меня это поразило. Поэтому нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу, – сказала Вяльбе.
После победы Александра Большунова в скиатлоне на Играх в Пекине норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что русского лыжника вообще не должно быть в Китае.
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Источник: «Спорт-Экспресс».
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