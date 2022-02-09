Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему объявила бойкот норвежским медиа после публикации материала о победе Александра Большунова в скиатлоне.

– Я объявила бойкот норвежским медиа. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться.

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– Из-за той статьи в NRK, что русских тут быть не должно?

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– Конечно. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых законов. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды.

– Тем более NRK.

– Вот и меня это поразило. Поэтому нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу, – сказала Вяльбе.

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