12 февраля на Олимпиаде в Пекине состоится женская эстафета. А из-за отсутствия Хейди Венг и Анне Кальво, которые сдали положительные тесты на коронавирус накануне Игр, у сборной Норвегии не хватает половины основной эстафетной команды. Из-за этого шансы на медали уменьшились.
Тренер сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен раздумывал, не привлечь ли на командную гонку 31-летнюю Тирил Экхофф, что полностью соответствует своду правил, поскольку в каждой эстафетной сборной может быть биатлонистка. Но от этой идеи решили отказаться из-за плотного графика спортсменки: 11 февраля она бежит биатлонный спринт, а 13 февраля – гонку преследования.
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«Мы какое-то время обдумывали этот вариант, но прежде чем связаться с биатлонной командой и Эгилем Кристиансеном (тренером), мы посмотрели расписание и поняли, что Тирил будет слишком тяжело пробежать эстафету между гонками», – рассказал Иверсен.
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Экхофф, у которой уже есть шесть олимпийских медалей, была польщена вниманием лыжной сборной.
«Я рада, что о нас думают, о биатлонистах. Это приятно, что они рассматривают нас. Я воспринимаю это как комплимент», – прокомментировала намерения Ивесена Тирил.
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Источник: SVT.
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