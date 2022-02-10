9 февраля на Олимпиаде в Пекине лыжная программа продолжилась гонкой с раздельного старта классикой на 10 км у женщин. Золото досталось Терезе Йохауг из Норвегии, серебряную медаль получила финка Кертту Нисканен, бронза – у ее соотечественницы Кристы Пармакоски. Наталья Непряева осталась на четвертом месте.
Йохауг выиграла у ближайшей преследовательницы всего 0,4 секунды, у бронзового призера – 31,5. Непряева уступила 0,1 секунды третьему месту. На самой первой отсечке она выигрывала у Терезы 12,8 секунды.
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Юлия Ступак финишировала седьмой (+57,5 секунды), Татьяна Сорина замкнула топ-10 (+1 минута 11,1 секунды). Лилия Васильева стала 15-й (+1 минута 26,1).
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