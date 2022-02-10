Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о ситуации в национальной команде во время спринтерских гонок на зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Турышев сообщил, как в тренерском штабе национальной команды обсуждали тактику Артема Мальцева перед первым полуфиналом Олимпиады. Коуч Мальцева Маркус Крамер видел, что лыжник выложился в четвертьфинале, и советовал Артему поберечься в этом заезде.
Ad
«Маркус считал, что нужно сохранить силы и энергию на финиш и больше не шарашить на этом подъеме. Мальцеву передали по рации, а Артем сам взял рацию и заявил: «Маркус, куда энергию беречь, это Олимпийские игры! Но сделаю, что смогу», – вспомнил ситуацию Турышев.
Тур де Ски
Шведский лыжник обвинил Мальцева: «Он испортил мне гонку»
Оскар Свенссон (Швеция), Йони Мяки (Финляндия), Эрик Валнес (Норвегия), Артем Мальцев (Россия), спринт, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
В полуфинале спринтерских гонок Артем Мальцев бежал вместе с Йони Мяки, Александром Терентьевым и Эриком Вальнесом. Он финишировал четвертым с отставанием в 0,83 секунды и прошел в решающий заезд как лаки-лузер.
В финале Олимпиады-2022 Мальцев пересек черту пятым, чемпионом стал Йоханнес Клебо, партнер по сборной России Александр Терентеьв взял бронзовую медаль.
В спринте неудачником стал Сергей Устюгов. Его драма на Олимпиаде показала главное – с Клебо можно бороться.
Спринтерские гонки не бежал олимпийский чемпион Александр Большунов. Почему пропуск спринта Большуновым – это правильно?
Источник: «Чемпионат»
Тур де Ски
Клебо начал «Тур де Ски» с победы в спринте, финал прошел без русских
Чемпионат мира
«Лыжи ехали по песку». Как Россия проиграла минуту отрыва?
Реклама
Ad
Реклама
Ad