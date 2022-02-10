10 февраля на Олимпиаде в Пекине продолжились лыжные соревнования. Спортсменки пробежали гонку с раздельного старта на 10 км классикой. Норвежка Тереза Йохауг предсказуемо победила и сильно ликовала, получив второе личное золото. Так как предсказуемо – лишь по раскладам до гонки, а на дистанции с ней серьезно зарубилась прекрасно готовая финка Кертту Нисканен – судьбу первого места решили обидные 0,4 секунды.

Не менее сильное разочарование ждало на финише российскую лыжницу Наталью Непряеву, оставшуюся четвертой. В борьбе за бронзу она проиграла еще одной финке – Кристе Пармакоски – вообще мизер, 0,1 секунды. На минуту подумалось, что лучше бы уступила секунд десять – было бы не так досадно.

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Наталья Непряева Фото: Getty Images

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Комментарии после гонки

«Очень обидно. Одной десятой не хватило... По носу щелкнули, могла быть медаль. Сейчас только деревянная. Я найду что ей сказать после гонки. Пока только разочарование», – заявил тренер спортсменки Юрий Бородавко.

«Обидно, но это еще не трагедия. У Непряевой есть как минимум три гонки впереди. Наташа сегодня четвертая, и если бы она три секунды проиграла, было бы менее обидно, чем одну десятую. Но все пройдет, завтра она выйдет на тренировку», – немного философски оценила неудачу глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Все было хорошо и по ощущениям, и лыжи просто замечательно работали. Мне нечего сказать», – прокомментировала расстроенная Непряева.

Что пошло не так?

Конечно, Наталья с тренерами разберут по деталям прошедший старт и, возможно, найдут еще причины неудачи, сделав работу над ошибками. А может, и вовсе не согласятся с журналистами и наблюдательными болельщиками, переживавшими в обсуждениях. Но что было заметно на первый взгляд со стороны?

Тереза Йохауг Фото: Getty Images

Во-первых, было ощущение, что Непряева не совсем верно разложилась по дистанции. Она сходу взяла очень быстрый темп и на отсечке 1,3 км обыгрывала будущего серебряного призера Нисканен на 8,8 секунды, а Терезу Йохауг – вовсе на 12,8. Справедливости ради стоит отметить, что возможно, так и планировалось – вдруг Наталья смогла бы поддерживать скорость и дальше, исходя из хорошего физического состояния? Не получилось, хотя ускориться на последнем километре она сумела.

Во-вторых, вероятно, Наталья слишком понадеялась на свои лыжи, которые скользили превосходно. Но победу и в борьбе за золото, и в поединке за бронзу праздновали лыжницы, которые прошли финишный коридор вне лыжни. Йохауг и Пармакоски вышли из лыжни – и оказались быстрее Нисканен и Непряевой соответственно. Это видно со стороны, и вряд ли кто-то мог подсказать Наталье выйти из лыжни на стадионе.

И в-третьих, не совсем получилась «спринтерская» разножка на финише, что вообще не является сильной стороной Натальи.

Расклады на женскую эстафету

Какие выводы можно сделать из прошедшей гонки в преддверии олимпийской эстафеты, которая состоится 12 февраля? Очень обнадеживающие для российской команды.

Потенциальный финишер Вероника Степанова хорошо прошла спринт в Пекине, добравшись до полуфинала. А разделка показала, что три остальные практически гарантированные участницы эстафеты – Наталья Непряева, Юлия Ступак (7-е место) и Татьяна Сорина (10-е место) набирают ход. Особенно радостно за Юлию, которая после неудачного скиатлона собиралась чуть ли распрощаться с лыжами. Впрочем, сама лыжница скромно выставила себе тройку.

Юлия Ступак Фото: Getty Images

«Ничего не могу сказать насчет раскладки. Ехала как чувствовала. Определенной тактики не было. Если начинать быстро – наешься быстро. Но я постаралась отдать все, что у меня осталось за душой. Радует, что уже чуть лучше, чем в скиатлоне. Это из-за того, что болельщики отдают мне свою энергию. Я прям ожила сегодня. Могу себе поставить «три», – заявила Юлия.

Дела у основных конкуренток идут не очень хорошо. Шведки Эбба Андерссон и Фрида Карлссон пока не показывают в Пекине ожидаемых скоростей и не попадают на пьедестал. У норвежек в порядке Йохауг, но поддержать ее некому: тренерский штаб даже рассматривал в состав биатлонистку Тирил Экхофф. У финок тоже только двое топов – Нисканен и Пармакоски, а дальше много вопросов.

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