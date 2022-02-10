Лыжница сборной России Наталья Непряева не сдержала слез после четвертого места в гонке с раздельного старта классическим стилем на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Сразу после прохождения дистанции Наталья узнала результат и расплакалась в зоне финиша. Ее подловили фотографы, спортсменка прятала лицо в снег.
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Наталья Непряева
Фото: Getty Images
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«Ох, не знаю, все хорошо было и по ощущениям, лыжи просто замечательно работали. Ох», – ответила Непряева в микст-зоне и разрыдалась на интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». «Не знаю, мне нечего сказать», – добавила лыжница, когда немного справилась с эмоциями. Она проигнорировала печатные медиа и не ответила никому из пишущих журналистов, только телевидению.
Наталья заняла четвертое место в классической разделке и уступила в борьбе за бронзу всего 0,1 секунды. Она проиграла гонку за вторую личную медаль Олимпиады после серебра в скиатлоне на 15 километров.
На Олимпиаде-2022 никто из русских лыжников не бережется. Артем Мальцев вовсе крикнул тренеру Маркусу Крамеру в рацию, что не нужно экономить силы в полуфинале спринта.
Источник: эфир «Матч ТВ»
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