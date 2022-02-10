Лыжница сборной Норвегии Тереза Йохауг прокомментировала участие сборной России на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада серебру Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь.

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Я достигла своей мечты, выиграв здесь личную золотую медаль в скиатлоне, сегодня получила вторую, но впереди еще эстафета и 30 км. Я бы назвала российскую команду одними из главных наших соперников в эстафете, они очень сильны», – сказала Йохауг.

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