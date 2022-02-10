Лыжница сборной Финляндии Криста Пармакоски прокомментировала завоевание бронзовой медали в гонки с раздельного старта классическим стилем на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Пармакоски опередила Наталью Непряеву из России, занявшую четвертое место, на 0,1 секунды.

«Я не знаю, что со мной было бы, если бы пробежала еще хотя бы 100 метров. Отдала все на лыжне. Решила, что сделаю глубокую растяжку, даже если порву ягодицы. Что заберу все десятые доли секунды. Я не была достаточно храброй. Была близка к четвертому месту. Но в этот раз финишная черта оказалась там, где нужно», – ответила финка.

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Криста Пармакоски, Финляндия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

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Пармакоски следила за ходом гонки в финишном городке. Непряева заканчивала разделку на 11 минут позже и до последнего атаковала именно результат Кристы.

«Я уже потеряла надежду. Когда услышала в раздевалке истошный крик, то прислушивалась, кто кричит – русские или финны. Потом наш физиотерапевт и пресс-атташе открыли дверь и сказали, что у меня олимпийская медаль», – добавила Пармакоски.

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