Норвежская лыжница Тереза Йохауг ответила на вопрос о допинге американского журналиста Натаниэля Херца. Представитель медиа попросил спортсменку ответить людям, у которых ее победы на Олимпиаде в Пекине ассоциируются с тем положительным тестом.
«Я оставила в прошлом то время, когда была дисквалифицирована. Я знаю сама и все, кто меня хорошо знает, в курсе, что там случилось. Пусть люди думают, что хотят. Мне все равно. Я знаю, кто я и что я делаю. Я была вне спорта два года и тренировалась так упорно и так много, чтобы вернуться и бороться тут за медали», – сказала Йохауг, которая в Пекине взяла золото скиатлона и классики.
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Ранее Херц задал провокационный вопрос Александру Большунову. Журналист так разозлил фанатов из России, что те желали ему смерти.
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Против Большунова выступил и норвежский журналист. Ян Петтер Сальтведт считает, что Сан Саныча вообще не должно быть на Олимпиаде-2022.
Источник: VG.
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