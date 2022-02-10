Норвежская лыжница Тереза Йохауг ответила на вопрос о допинге американского журналиста Натаниэля Херца. Представитель медиа попросил спортсменку ответить людям, у которых ее победы на Олимпиаде в Пекине ассоциируются с тем положительным тестом.

«Я оставила в прошлом то время, когда была дисквалифицирована. Я знаю сама и все, кто меня хорошо знает, в курсе, что там случилось. Пусть люди думают, что хотят. Мне все равно. Я знаю, кто я и что я делаю. Я была вне спорта два года и тренировалась так упорно и так много, чтобы вернуться и бороться тут за медали», – сказала Йохауг, которая в Пекине взяла золото скиатлона и классики.

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Источник: VG.

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