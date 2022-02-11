Лыжник Александр Большунов завоевал вторую медаль Олимпийских игр в Пекине, выиграв серебро гонки с раздельного старта классическим стилем на 15 километров. Золото взял Иво Нисканен из Финляндии, бронза – у норвежца Йоханнеса Клебо.
На финише Большунов уступил Нисканену 23,2 секунды, Клебо проиграл 37,5. Алексей Червоткин финишировал пятым (+56,9), Илья Семиков – девятым (+1:39,9), Иван Якимушкин – 13-м (+1:57,8).
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30-летний Нисканен стал трехкратным олимпийским чемпионом: ранее он выиграл командный спринт в Сочи-2014 и марафон в Пхёнчхане-2018.
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