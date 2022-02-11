Финский лыжник Иво Нисканен уверенно выиграл разделку классикой на Олимпиаде. Александр Большунов финишировал следом, отстав на 23,2 секунды, а замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Клебо (+37,5). Золото во всех трех олимпийских гонках досталось тем, на кого больше всего ставили: скиатлон взял Большунов, спринт – Клебо, пятнашку – Нисканен.

Что классист Нисканен подошел к Олимпиаде в шикарной форме, показал скиатлон. В той памятной золотом Большунова гонке финский лыжник на классической части почти сходу рванул в отрыв, поддержать который под силу оказалось только Александру, а на непрофильном коньке сумел не подпустить норвежцев Пола Голберга и Ханса Кристера Холунна и выгрыз бронзовую медаль.

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Иво Нисканен Фото: Getty Images

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На коньковый спринт Иво и не думал заявляться, а после некоторых раздумий от короткой гонки решил отказаться и Большунов, проанализировав ситуацию. Он мог бы поспорить за медаль, но за золото с Клебо – едва ли. Саг Саныч решил распределить силы и сосредоточиться на гонках, где вероятность попасть на верхнюю ступень пьедестала выше.

«Это наше совместное решение. Больше скажу: инициатива исходила со стороны Сани. Скорее он меня убеждал. Внешне его победа в скиатлоне выглядела очень просто, но это не так. На высоте ничто не дается легко», – сказал накануне спринта его тренер Юрий Бородавко.

Как прошла гонка

Стартовые номера были распределены таким образом, что Большунов выходил на дистанцию позже Нисканена и всех норвежцев, включая Клебо, который пробежал спринт и имел меньше времени на восстановление.

Иво с самого старта взял высоченную скорость и не отдал лидерства ни на одной из отсечек. Александр попытался оказать ему сопротивление и на первой половине дистанции хорошо держался, проигрывая по отметкам не более 13 секунд. На 7,5 километрах секундомер зафиксировал отставание 11,4 секунды – показалось, что Большунов вработался и начал приближаться.

Александр Большунов Фото: Getty Images

Однако впечатление оказалось обманчивым: то ли Александр быстро для себя начал, то ли Иво нашел дополнительные мощности, но разрыв начал неуклонно расти, достигнув полуминуты. Заключительную часть круга российский лыжник отработал ударно, сократив отставание, но этих усилий для победы не хватило. Победа Нисканена читалась заранее и была полностью предсказуемой – на этой дистанции он сильнее Большунова. Финн стал трехкратным олимпийским чемпионом: в Сочи-2014 он выиграл командный спринт в паре с Сами Яухоярви, в Пхёнчхане-2018 забрал у Большунова марафон. Все дистанции – конечно же, классические.

«Никаких ощущений – просто гонка прошла, прошла неплохо, хотелось выиграть, но сегодня Иво был намного сильнее, и это со старта было понятно. Я пытался бороться и навязать борьбу, но сегодня немного не получилось. На сто процентов пропуск спринта помог бы, если бы я сегодня выиграл. Но второе место – это не так уж плохо, тем более, в такой сильной компании на Олимпийских играх. Есть еще гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото», – таков комментарий Большунова в эфире «России-1».

Вмешаться в разборки сильнейших классистов-дистанционщиков никто не сумел. Йоханнес Клебо, который, казалось, на какое-то время выбыл из борьбы за медали, хорошо прошел финишный отрезок и был рад бронзе, посчитав, что она с золотым отливом.

«Вкус этой медали очень сладок. Это отличный день. Это первая медаль на дистанции, да еще интервальный старт. Я выбрал самый ранний номер, какой только возможно, и бежал совсем один. Я настраивался на свою битву только со своими мыслями и самим собой и думал, что результат посмотрим в конце. И я стою тут с бронзой. Это как золото для меня. Она говорит о том, что форма на подъеме», – рассказал Йоханнес в эфире TV Norge.

Каковы прикидки на эстафету?

Кроме Большунова, разделку пробежали Алексей Червоткин, заехавший пятым (+56,9), Илья Семиков, финишировавший девятым (+1:39,9) и Иван Якимушкин, ставший 13-м (+1:57,8).

Алексей Червоткин Фото: Getty Images

Несмотря на то, что выступление российских лыжников не выглядит провальным, Илья Семиков и Иван Якимушкин, точечно готовившиеся к этому старту, немного разочаровали, отстав более чем на полторы минуты от лидера. А вот Алексей Червоткин, неудачно выступивший в скиатлоне, похоже, набирает форму. Так что неудивительно будет увидеть его на первом классическом этапе эстафеты 13 февраля. Ждать составов осталось недолго.

Максималист Большунов вряд ли доволен серебром – это видно по его словам после гонки. Но его максимализм позволил быть в медалях во всех олимпийских гонках, в которых участвовал. Шесть гонок – шесть медалей. Как сказал сам лыжник, то ли еще будет?

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