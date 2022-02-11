Лыжник сборной России Александр Большунов установил национальный рекорд. Он выиграл серебряную медаль в гонке с раздельного старта классическим стилем на 15 километров на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Эта награда стала для Большунова шестой в карьере на Олимпиадах. Он побил достижение, принадлежавшее члену сборной СССР Николаю Зимятову, добывшего пять медалей на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде-1980 и Сараево-1984. Таким образом, Александр стал самым успешным лыжником в истории русского и советского спорта на Олимпиадах.

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В Пекине-2022 Большунов уже завоевал золото в скиатлоне на 30 километров и добавил серебро в 15-километровой разделке. На Играх-2018 в Пхёнчхане Александр взял три серебряные награды – в эстафете 4х10 км, классическом марафоне и командном спринте, а также остался с бронзой в личной спринтерской гонке.

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