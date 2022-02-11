Бывший технический делегат FIS Вейкко Анттонен обвинил лыжницу сборной России Наталью Непряеву в получении незаконного преимущества во время гонки с раздельного старта классическим стилем на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

По мнению Анттонена, диктор на стадионе Ханс Циммерманн помогал Непряевой и отсчитывал секунды, остающиеся от преимущества финки Кристы Пармакоски. В итоге Наталья не успела и уступила Пармакоски 0,1 секунды. Анттонен призвал ввести запрет на подсчет времени в правила поведения диктора на стадионе.

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«Со мной все согласны. Конечно, в кодексе для стюардов не сказано, что анонсеру не разрешено вести обратный отсчет, – заявил Вейкко. – Но сотрудник стадиона не должен своими действиями ставить спортсменов в неравное положение. Если считаешь секунды, это нужно делать для всех, а это невозможно. Должностные лица, работающие на Олимпиаде, должны понимать это без официальных запретов».

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Наталья Непряева Фото: Getty Images

Анттонен добавил, что консультировался с несколькими спортивными юристами. Рейс-директор FIS Пьер Миньере прокомментировал, что в спортивных правилах нет пункта, по которому диктору запрещали бы вести обратный отсчет.

Координатор по работе с медиа FIS Дорис Каллен ответила, что Циммерманн «делал свою работу и создавал положительную атмосферу на стадионе». Каллен опровергла предположения, что диктор помогал одной спортсменке и топил другую. Ханс Циммерманн – известный немецкий комментатор, который работал на стадионе во время Олимпиад в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Вейкко Анттонен уточнил, что вместо обратного отсчета диктор мог бы сказать фразу «Интересно посмотреть, как все пойдет». «Было бы интересно посмотреть, что сказали бы в сборной Финляндии, если бы Пармакоски проиграла. Возмущались бы или нет?» – спросил Анттонен.

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