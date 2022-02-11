Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не будет общаться с норвежскими медиа до тех пор, пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд V. Об этом сообщил эксперт-комментатор NRK Ян Петтер Сальтведт. Ранее Сальтведт заявил, что Большунова и всех русских спортсменов не должно быть на Олимпиаде. После этого Вяльбе объявила о бойкоте норвежских медиа.
«Наш русскоговорящий репортер на стадионе поговорил с Вяльбе. Он выступила с рядом высказываний против меня, NRK и норвежцев, насчет нашей пропаганды и о том, что мы не умеем проигрывать. Она будет бойкотировать все норвежские медиа до тех пор, пока не получит извинения от короля Харальда – так она сказала. Вяльбе считает, что я обвиняю Большунова в том, что он использует допинг, но это не так.
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Я написал, что Большунов и Спицов – подарок для лыжных гонок, они невиновны. Речь шла о международных спортивных инстанциях, которые не справились с тем, чтобы показать пример на будущее в назидание другим. И это большая проблема», – написал Сальтведт.
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Что именно не понравилось Вяльбе в высказваниях норвежца? Она объяснила сама.
У Большунова не было шансов против финна. Русский лыжник это понимает.
Источник: NRK.
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