11 февраля Иво Нисканен выиграл гонку классикой с раздельного старта на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

После победы финский лыжник дождался последнего финишировавшего на дистанции и поприветствовал его. Им оказался спортсмен из Колумбии Карлос Андрес Кинтана.

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Иво Нисканен и колумбиец Карлос Андрес Кинтана Фото: Getty Images

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Этот поступок не прошел незамеченным среди фанатов лыжного спорта, приведем лишь несколько высказываний.

Owlatmydoor: «Какой классный поступок! Поздравляю Финляндию с таким чемпионом. Мне кажется, что это было еще более значимо без толпы ликующих зрителей, болеющих за немного отстающих спортсменов».

Topher92646: «Именно такие моменты я люблю на Олимпиаде!»

eekamuse: «Я думаю, что его достижение не менее ценно, чем у победителя. Это как люди, которые бегут марафон, и это занимает у них 8 часов. Они тренируются год или два. Профессионалы заканчивают через два часа. Они всю жизнь тренируются. Но для тех, кто не тренировался долго, чтобы просто закончить, им гораздо труднее. Поздравляем Колумбию!»

NB_79: «Черт возьми, это так греет сердце, эти южноамериканские парни не получают поддержки от своего общества в таком виде спорта, как этот. Здорово видеть, как он получает поддержку».

DPSOnly: «Я мог бы поклясться, что видел это и на прошлой зимней Олимпиаде, только маска говорит мне, что это произошло в этом году».

Последний комментирующий прав – это стало одной из хороших олимпийских традиций. В 2018 году в Пхенчхане победитель разделки Дарио Колонья так же поприветствовал последнего из финишировавших лыжников.

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Источник: «reddit».

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