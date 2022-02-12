Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли эстафету 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Отрыв над финишировавшими вторыми немок составил 18,2 секунды – Степанова приняла эстафету в пяти секундах позади Германии. Фамилии серебряных призеров – Катрин Сойрбри, Катарина Хенниг, Виктория Карл и Софи Крель. Третьими стали шведки Майя Далквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг – финишерка опередила в створе соперницу из Финляндии.

Ad

Сборная Норвегии в составе Тирил Венг, Терезы Йохауг, Хелене Фоссесхольм и Ранхильд Хаги стала пятой.

Олимпийские игры «На ОИ так нельзя». В Финляндии обвинили диктора в помощи Непряевой 19 ЧАСОВ НАЗАД

После победы в разделке на 15 км Иво Нисканен тепло поприветствовал лыжника из Колумбии . Это милая олимпийская традиция.

Олимпийские игры Опередившая Непряеву финка: «Решила, что порву ягодицы, но выиграю» ВЧЕРА В 12:45