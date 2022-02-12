Лыжницы разыгрывают очередной комплект наград на Олимпиаде в Пекине. Эстафетную гонку за Россию бегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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10:55. На 8,3 км отрыв от Норвегии 23 секунды.

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10:54. Немка встала на параллельную лыжню с Непряевой и пошла на обгон.

Наталья Непряева Фото: Getty Images

10:50. Первый круг позади, Россия и Германия так и идут тандемом. Норвегия усилиями Йохауг пока мало отыграла – +24,7. Вместе с Йохауг идут Финляндия, Швеция, США и Швейцария.

10:49. Хенниг вцепилась в Непряеву и не отпускает. Остальные соперницы далеко пока.

10:46. На втором этапе за Норвегию выступает Тереза Йохауг, за Швецию – Эбба Андерссон, за Финляндию – Йоханна Матинтало, за Германию – Катарина Хенниг.

10:44. Передача эстафеты. За Россию – Наталья Непряева. Эх, Германия догнала! Швеция отстает на 19,8, Норвегия – на 27,1.

10:42. Эх, преимущество тает, Германия уже в четырех секундах!

10:41. На 3,5 км отрыв Ступак от группы 11,4, норвежка уступает 25 секунд.

10:40. Тирил Венг сбила с ног еще и спортсменку из Латвии.

10:38. Видимо, Юле поставили задачу привезти как можно больше преимущества для Натальи Непряевой, которой будет противостоять Тереза Йохауг на втором этапе. Ой! Норвежка упала!

10:37. На отсечке 12,5 км отрыв уже 12,9 от команды Швеции.

10:35. Усилия Юлии принесли успех. Она уходит в отрыв! Никто поддержать не сумел. Визуально – секунд 5 преимущества.

10:34. Лыжницы идут пока большой группой, хотя Юля пытается натягивать и рвать пелотон.

10:33. Юлия не стала отсиживаться за спинами соперниц, вышла вперед и задает темп.

10:32. На первом этапе за Россию бежит Юлия Ступак, за Швецию – Майя Далквист, за Норвегию – Тирил Венг, за Финляндию – Анне Кюлленен.

10:30. Итак, поехали!

10:28. На старт выйдет 18 команд. Лыжницы пробегут четыре этапа по 5 км. Сперва два – классикой, затем два – коньком.

10:25. Всем привет! Я Мария Калинина и сегодня мы понаблюдаем за женской эстафетой на Олимпиаде в Пекине.

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