Золото! Впервые после Турина-2006 российские лыжницы выиграли эстафету. Олимпийскими чемпионками Пекина-2022 стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Предыдущее поколение – Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева.

За олимпийский цикл от Пхёнчхана до Пекина Россия кропотливо формировала потенциально золотую четверку – хотя, конечно, никто не ставил женское эстафетное золото непременной целью. В Корее четыре года назад Непряева, Ступак, Анастасия Седова и Анна Нечаевская взяли бронзу вслед за норвежками и шведками – тогда это было максимумом. Нечаевская смотрелась откровенно слабым звеном, а состав эстафеты – убегающим.

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Те же спортсменки взяли бронзу чемпионата мира 2019 года – только Нечаевская бежала третий этап, а Непряева финишировала. А к ЧМ-2021 в Оберстдорфе Седову в топ-обойме заменила Татьяна Сорина, после декрета перезапустившая карьеру под руководством мужа, тренера сборной России Егора Сорина. Четвертым звеном теперь была Яна Кирпиченко.

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А в олимпийском сезоне-2021/22 к команде стали привлекать юную Веронику Степанову, которой в январе исполнился 21 год. Степанова – чемпионка мира среди юниоров в личной гонке, а еще она запомнилась крайне зрелым финишем в эстафете на ЮЧМ. После солиднейшей протяжки до золота тогда не хватило совсем чуть-чуть. А в первой же эстафете на Кубке мира – хватило. Убегающего состава для сохранения бронзы у России больше не было – но была мощная четверка, которая обязана бороться за золото Олимпийских игр.

Финиш Вероники Степановой – уела шведку и норвежку в эстафете

Россия подходила к эстафете фаворитом

В течение 12 лет флагманом женских лыж была Норвегия, вторыми уверенно котировались шведки, которым норвежки отдали только ОИ-2014 и ЧМ-2019. Но норвежки подошли к олимпийскому сезону в разобранном состоянии, попав на смену поколений. Тереза Йохауг осталась суперсилой и уже взяла в Пекине два личных золота (скорее всего, возьмет и третье), но за ее спиной – пустота. Еще одна опытная лыжница, Хейди Венг, пропускает Пекин-2022 из-за положительного теста на коронавирус.

Шведки имели потенциальное преимущество над заклятыми конкурентками за счет сразу двух супертопов – Фриды Карлссон и Эббы Андерссон, а для последнего этапа готовили одну из сильнейших спринтерш мира (Йонну Сундлинг или Майю Далквист) – поэтому проблемным был только один этап. Но Фрида и Эбба откровенно промахнулись с формой, за две дистанционные гонки Пекина не завоевав ни одной медали. Карлссон каждый раз становилось плохо – видимо, ее организм работает в горах хуже.

Эбба Андерссон и коллапс Фриды Карлссон Фото: Getty Images

Уже на Играх-2022 раскрылись опытные финские лидеры – Криста Пармакоски и Кертту Нисканен взяли серебро и бронзу в классической разделке. Но их поставили на коньковые этапы, а классические – слабые звенья – предсказуемо не справились. У России же было четыре сильных этапа, и поэтому на протяжении всей олимпийской эстафеты Ступак, Непряева, Сорина и Cтепанова старались доминировать, а равное сопротивление оказывали только немки. Лыжницы из Германии классно подвелись к Олимпийских играм в отличие от шведок и норвежек, а еще у них классно катили лыжи.

Степанова сработала грамотнее всех

После победной эстафеты на Кубке мира в Лиллехаммере в медиа сложилось мнение, что нельзя выделять только Степанову, которая в блестящем стиле выиграла финиш – ведь круто сработала вся команда. Некоторых консервативных болельщиков Вероника раздражала еще и инстаграмом, который ведет в нетипичном для сборной России ярком, дерзком и открытом стиле.

Но в Пекине именно самая молодая участница команды продемонстрировала самую зрелую тактику. Эстафетный этап в горах – сложнейшее испытание, несмотря на небольшую длину дистанции. Еще в Сочи это объяснял Александр Легков – ни в коем случае нельзя начинать резво, иначе можно нахлебаться. Ступак рванула в отрыв сразу и кинула 12 секунд на отсечке в 2,5 километра, но немка догнала ее. Непряева сразу принялась задавать темп – и уступила своей визави 4,3 секунды.

Сорина быстро закрыла это отставание, и ее тоже не хватило – она проиграла пять секунд Виктории Карл. И Степанова, видимо, проаназировала ход гонки – если, конечно, видела ее, а не разминалась на дальних петлях трассы. Сперва она отпустила Софи Крель – и российские болельщики начали дружно прощаться с золотом. Но Вероника вработалась и методично добрала немку, гениально разложившись по дистанции. Она включилась на втором круге и улетела от Крель в подъем, в итоге выиграв 18,2 секунды. На финишной прямой Степанова широко улыбалась. Это был мастер-класс!

Вероника Степанова Фото: Getty Images

Вот радость девчонок:

Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Юлия Ступак Фото: Getty Images

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова Фото: Getty Images

13 февраля за командное золото с норвежцами зарубятся мужчины. Состав – Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Против Эмиля Иверсена, Пола Голберга, Ханса Кристера Холунна и Йоханнеса Клебо.

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А Нисканен поздравил колумбийского лыжника , который бежал последним стартовым номером. Это милая олимпийская традиция.

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