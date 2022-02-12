12 февраля – радостный день для женской сборной России по лыжным гонкам. Опередив в упорной борьбе сильных соперниц из Германии, Швеции и Норвегии, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова впервые в карьере стали олимпийскими чемпионками!
Собрали самые яркие фрагменты этого счастливого для лыжниц события.
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Вероника Степанова
Фото: Getty Images
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Степанова сработала грамотнее всех. Ее 4-й этап был гениален
До конца еще не осознавшая произошедшее Вероника Степанова в объятиях подруг по команде.
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова
Фото: Getty Images
Немного переведя дух, счастливые эстафетчицы позируют фотографам.
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова
Фото: Getty Images
А после их пригласили на пьедестал.
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова
Фото: Getty Images
И да, вот он момент полного триумфа!
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова
Фото: Getty Images
Общий вид на олимпийский пьедестал. Почему бы не потанцевать по примеру Юлии Ступак?
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Фото: Getty Images
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Ступак, Непряева, Сорина и Степанова выиграли лыжную эстафету
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