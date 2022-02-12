12 февраля – радостный день для женской сборной России по лыжным гонкам. Опередив в упорной борьбе сильных соперниц из Германии, Швеции и Норвегии, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова впервые в карьере стали олимпийскими чемпионками!

Собрали самые яркие фрагменты этого счастливого для лыжниц события.

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Вероника Степанова Фото: Getty Images

Олимпийские игры Степанова сработала грамотнее всех. Ее 4-й этап был гениален 2 ЧАСА НАЗАД

До конца еще не осознавшая произошедшее Вероника Степанова в объятиях подруг по команде.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова Фото: Getty Images

Немного переведя дух, счастливые эстафетчицы позируют фотографам.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова Фото: Getty Images

А после их пригласили на пьедестал.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова Фото: Getty Images

И да, вот он момент полного триумфа!

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова Фото: Getty Images

Общий вид на олимпийский пьедестал. Почему бы не потанцевать по примеру Юлии Ступак?

Победители и призеры женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине Фото: Getty Images

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Олимпийские игры Ступак, Непряева, Сорина и Степанова выиграли лыжную эстафету 4 ЧАСА НАЗАД