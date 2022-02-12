Женская эстафета в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине завершилась победой сборной России.

Финишировавшая последней в составе российской команды лыжница Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На момент победы ей исполнился 21 год и 39 дней.

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Вероника превзошла достижение трехкратной олимпийской чемпионки, россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала первое золото на Олимпиаде-1998 в Нагано (Япония) на дистанции 30 км в возрасте 21 года и 60 дней.

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Достижение русской лыжницы теперь лучшее не только среди женщин, но и мужчин. Вероника превзошла норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо. В Пхёнчхане он выиграл первое олимпийское золото в возрасте 21 года и 114 дней.

Помимо Степановой звание олимпийских чемпионок в эстафете 4х5 км на ОИ-2022 завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

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