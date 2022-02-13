Лыжники разыгрывают очередной комплект наград на Олимпиаде в Пекине. Эстафетную гонку за Россию бегут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

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11:17. Денис выехал на стадион. Лыжи слегка вязнут в рыхлом свежем снегу.

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11:16. 25,4 км – +56,7. Холунн слишком резво бросился со старта этапа догонять и поднаелся?

11:15. Хорошие движения у Дениса в подъем! Признаков усталости пока не видно.

11:13. На 24,3 км Спицов включился и увеличил отрыв до 54,4. Но преследователи работают группой, им попроще.

11:11. Возможно, Денис идет по своей раскладке, всю информацию он получает.

11:10. На 23,3 км тенденция сохранилась. +51 секунда.

11:08. За Францию бежит Клеман Парисс, за Германию – Флориан Нотц.

11:07. Ой! На 22,1 км отставание преследователей из Норвегии, Франции, Швеции и Германии сократилось до 53 секунд.

Денис Спицов Фото: Getty Images

11:05. На 11 км Денис немного подпустил Норвегию, отставание Холунна – +56,1.

11:03. На третьем коньковом этапе за Норвегию бежит Ханс Кристер Холунн, за Швецию – Йенс Бурман, за Финляндию – Пертту Хювяринен.

11:00. На передаче Норвегия – + 59,5, Швеция стараниями Вильяма Поромаа – + 59,7, Финляндия – + 1:09,4, Франция – + 1:09,7, Германия – +1:10,0.

10:58. Александр передает эстафету Денису Спицову, серебряному медалисту скиатлона в Пекине.

10:57. Отметка 18,7 км, последняя перед передачей эстафеты. Голберг – +51,7.

10:56. Какой сильный снег!

10:52. Большунов преодолевает отметку 17,6 км. Норвегия отстает на 45,5. Нисканен подтягивает сборную Финляндии к группе преследования, которая проигрывает чуть более минуты.

10:51. «Давай, давай, здорово!» – прокричали Александру.

10:50. 16,6 км. Преимущество России от Норвегии выросло до 44,5 секунды.

10:48. Германия и Италия так и идут тандемом, отставая на 54 секунды. Нисканен сократил отрыв до 1:26,1, но это глобально ни на что не влияет.

10:46. Гонка быстротечна, и Александр минует отметку 15,4 км. Норвегия проигрывает 41,8 секунды. Не удается приблизиться Голбергу!

Александр Большунов Фото: Getty Images

10:44. На 14,3 км отрыв Большунова от Голберга вырос до 40,5 секунды.

10:43. 42 года мы не побеждали в эстафетах! Может, сегодня? Но надо удерживать отрыв и не привозить Клебо на финиш.

10:40. Голберг убежал от Италии и Германии, но еще немного проиграл. На 13, 3 км Норвегия уступает 37,8, Италия – 47,3, Германия – 47,8.

10:38. На отсечке 12,1 км Голберг спохватился и возглавил группу преследования, а разрыв вырос до 36,7.

10:36. На отметке 11 км Большунов везет Голбергу и его попутчикам 31,5 секунды.

10:33. На втором этапе Александра Большунова преследуют немец Фридрих Мох, норвежец Пол Голберг, итальянец Франческо де Фабиани. Финн Иво Нисканен вряд ли сумеет что-то серьезное сделать с отрывом в 1:47,5.

10:32. Итак, на передаче Германия отстает от России на 23,5 секунды, Италия – на 24,1, Норвегия – на 34,4, Франция – на 50,2.

10:30. Передача эстафеты. На лыжне Александр Большунов.

10:29. «Двадцать четыре секунды, держи скорость!» – кричат тренеры.

10:28. Федерико сократил разрыв на 8,7 км до 21,9. Иверсен проигрывает Червоткину 32,1.

10:26. Итальянец Пеллегрино взвинчивает темп в подъем. Иверсен не справляется!

Эмиль Иверсен Фото: Getty Images

10:25. На 7,6 км уже полминуты преимущества.

10:22. Группа преследования, состоящая из Германии, Норвегии, Италии, Швеции и Франции как будто «гуляет» и разбирается между собой. Обманчиво?

10:21. Как хорошо готова команда Германии! Возможно, вчерашний серебряный успех лыжниц вдохновил немецких мужчин. У них на первом этапе – Янош Брюггер.

10:20. Отметка 6,6 км фиксирует отставание Германии 27,2, Норвегии – 28,1.

10:19. На 5,4 км отрыв возрос до 21,6.

10:15. На прошлом чемпионате мира Червоткин уже использовал подобную тактику в эстафете, убежав от соперников примерно на минуту, но у Ивана Якимушкина на втором этапе не получилось. Как будет на этот раз? На втором у России побежит Александр Большунов.

10:14. Норвежец Иверсен пока никуда не рвется, на отсечке сидит за лыжником из Германии.

10:11. Между тем, Червоткин снова предпринимает попытку отрыва. На отсечке 4,3 км уже 12 секунд!

10:10. В лидирующей группе пока девять сборных.

10:08. Лыжники выстроились в линию за Червоткиным на отсечке 3,3 км. Как бы не потратил слишком много сил по свежему снегу!

10:07. Лыжи у российского лыжника работают хорошо, на спусках его не накатывают.

10:06. Пытался натянуть Червоткин, но соперники начеку, его не отпустили.

Алексей Червоткин Фото: Getty Images

10:03. На эстафету заявились 15 сборных. За Норвегию на первом этапе бежит Эмиль Иверсен, за Швецию – Оскар Свенссон, за Францию – Ришар Жув, за Финляндию – Ристоматти Хакола.

10:02. Погодные условия сегодня сложные, идет довольно ощутимый снег, ухудшая скольжение.

10:01. За Россию на первом этапе бежит Алексей Червоткин, и он сразу встает впереди, чтобы задавать темп.

10:00. Мужчины, в отличие от лыжниц, пробегут дистанцию 4х10 км. Два первых этапа традиционно классические, два последних – коньковые. Старт дан!

9:55. Всем привет! С вами Мария Калинина, мы сегодня понаблюдаем за мужской эстафетной гонкой.

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