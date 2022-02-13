Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов стали олимпийскими чемпионами в эстафете 4х10 километров на Играх-2022 в Пекине. Эстафетный титул покорился России спустя 42 года.

Сборная России обогнала финишировавших вторыми норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. За Норвегию бежали Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн и Йоханнес Клебо. Третьими стали французы Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс и Морис Манифика.

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Червоткин сразу начал работать на отрыв и привез 34,4 секунды норвежцу Иверсену. Большунов развил отрыв от Голберга до минуты. После третьего этапа Спицова Россия выигрывала 50 секунд, а Устюгов закрепил успех и финишировал с флагом. Клебо боролся за серебро с французом Морисом Манифика.

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