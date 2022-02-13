13 февраля сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова забрала золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Предыдущая победа в аналогичной дисциплине случилась 42 года назад – на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде. Тогда за команду выступали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

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Двойной же победы в обеих лыжных эстафетах в рамках Олимпийских игр пришлось ждать еще дольше – с Олимпиады 1976 года в Саппоро. Золото досталось у женщин Любови Мухачевой, Алевтине Олюниной и Галине Кулаковой (3х5 км), а у мужчин – Владимиру Воронкову, Юрию Скобову, Федору Симашеву и Вячеславу Веденину (4х10 км).

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